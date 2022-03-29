Мнение: О китайском шоудао прямо в спину или ниже

Фантастически не везёт этому месту пониже спины с потенциальными союзниками! Кого ни возьми, так и норовит туда вонзить свой кинжал, ятаган или, как теперь, шоудао. При первой же удобной возможности.

Как оно и вышло в этот раз. Пока #Россия, изнемогая в неравной борьбе с коллективным Западом, готовится пустить в ход свой ultima ratio, главный закулисный бенефициар…

…наносит свой роковой удар.

Говорящая голова Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет поставлять нефть на восток, если европейские страны откажутся от российского сырья. «Вы знаете, что есть рынок в Юго-Восточной Азии, на востоке. Безусловно, выпадающие заявки на #нефть будут компенсироваться заявками с того направления, восточного направления», — уточнил он свою главную мысль.

Тем временем… китайская государственная группа Sinopec приостановила переговоры о крупных инвестициях в нефтехимию и газовые проекты в России. Об этом сообщили источники Reuters. По их словам, руководители энергетического гиганта прислушавшись к призыву правительства к осторожности в связи с ужесточением санкций в связи со специальной военной операцией РФ.

На словах Пекин неоднократно заявлял о несогласии с американскими и европейскими санкциями, настаивая на том, что он будет поддерживать нормальный экономический и торговый обмен с Россией. Он также отказывается осудить действия Москвы, зато с упорством напоминает о негативной роли #НАТО в нынешнем кризисе. Но за кулисами правительство КНР настороженно относится к китайским компаниям, нарушающим санкции. Оно требует от их руководства осторожности с инвестициями в Россию, второго по величине поставщика нефти и третьего по величине поставщика газа на рынок Поднебесной.

С момента начала специальной военной операции России месяц назад три китайских государственных энергетических гиганта — Sinopec, Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) — оценивают влияние санкций на свои многомиллиардные долларовые инвестиции в России. Такую новость сообщили источники, непосредственно осведомлённые об этом.

«В этом кризисе компании будут жестко следовать внешней политике Пекина, — подтвердил руководитель государственной нефтяной компании. — У компаний нет места для каких-либо инициатив с точки зрения новых инвестиций».

Тем временем Министерство иностранных дел КНР в этом месяце вызвало должностных лиц трёх энергетических компаний для проверки их деловых связей с российскими партнёрами. Об этом сообщили Reuterc сразу два источника, осведомлённые о встрече. Один сказал, что министерство призвало их не предпринимать опрометчивых шагов, покупая российские активы.

Просто для понимания, насколько сейчас осторожничают китайцы. Sinopec приостановила инвестиционный проект, реализуемый совместно с нефтехимическим холдингом «Сибур». План состоял в том, чтобы объединиться с крупнейшим производителем нефтехимической продукции в России, для проекта, аналогичного Амурскому газохимическому комплексу стоимостью 10 млрд долларов в Восточной Сибири, 40% которого принадлежит китайской стороне, а 60% — российской. Завод должен быть введён в эксплуатацию в 2024 году.

«Компании хотели повторить амурское предприятие, построив еще одно, и находились в процессе выбора площадки», — сказал Reuters источник. Но, по его словам, Sinopec моментально взяла паузу, когда узнала, что миноритарный акционер и член совета директоров «Сибура» Геннадий Тимченко попал под #санкции Запада. Европейский союз и Великобритания в прошлом месяце ввели санкции этого давнего соратника президента России Владимира Путина, и других миллиардеров, связанных с Кремлём. При этом сам нефтехимический гигант в санкционные списки не входит, а его руководитель, Дмитрий Конов, также впавший в немилость ЕС, покинул должность председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» и вышел из состава совета директоров.

Меж тем и сам российско-китайский проект «Амур» столкнулся с трудностями в финансировании. Западные санкции угрожают задушить финансирование от ключевых кредиторов, в том числе подконтрольного государству российского Сбербанка и европейских кредитных агентств. Sinopec остаётся для Амурского ГХК, по сути, «кредитором последней надежды». Но китайский партнёр держит паузу.

Кроме того, компания Sinopec также приостановила переговоры с российским производителем газа «Новатэк» из-за опасений, что один из его акционеров, #Сбербанк, находится в последнем санкционном списке #США. При этом сам «Новатэк» — не под санкциями. И тем не менее…

Пока обе стороны, российская и китайская, пытаются делать вид, что ничего необычного не происходит. Но пауза явно затягивается. И остаётся открытым вопрос: а ну как Пекин «оценит риски» совсем не так, как того хотела бы Москва? Это будет уже целый дадао в спину, по полной программе.

Куды тогда бедному кремлянину податься?

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