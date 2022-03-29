После контактов с НЛО немало людей стали вегетарианцами

По словам американского уфолога Ника Редферна, за многие годы исследований он встретил 15 или 16 людей, которые после близких контактов с НЛО стали вегетарианцами. Причем, как он отмечает, их превращение случилось необычно быстро, как если бы нечто манипулировало их сознанием.

Приведенный ниже случай является типичным для подобных историй. Редферн узнал о нем от непосредственного очевидца – женщины по имени Росарио, живущей в Пуэрто-Рико.

27 марта 2000 года эта женщина работала в роще у тропического леса Эль-Юнке (этот лес знаменит многочисленными наблюдениями НЛО), где собирала бананы. Ее внимание внезапно привлек глубокий резонирующий гул, доносившийся откуда-то сверху. Подняв глаза, Росарио была поражена, увидев черный объект треугольной формы.

В длину объект был невелик, примерно 7-10 метров, и парил на высоте около 30 метров над землей. НЛО имел глянцевую блестящую поверхность.

Удивление и изумление Росарио превратились в шок, когда тонкий, как карандаш, луч света вырвался из основания НЛО, разлетелся веером и окутал женщину розовым сиянием. В течение очень длительного времени, как ей показалось, она была парализована, в то время как ее разум наполнялся картинками ядерной войны, разрушений и экологического коллапса, показывая предполагаемое ближайшее будущее Земли.

На последнем изображении, показанном ей, была большая лысая голова гуманоида с огромными черными глазами, очень похожая на лицо инопланетянина, изображенного на обложке книги Уитли Стрибера 1987 года “Причастие” – которую Росарио необъяснимо потянуло прочитать сразу после этого.

Внезапно свет отступил и летающий треугольник поднялся в небо, медленно направляясь к середине тропического леса.

Через несколько часов после этого контакта Росарио ощутила в себе сильное желание интересоваться проблемами окружающей среды, а потом в одночасье стала вегетарианкой – она, которая до того всю жизнь была убежденным любителем блюд из мяса!

Еще одна история о внезапном превращении из мясоеда в вегетарианца после контакта с пришельцами произошла в 1997 года в Уилтшире, Англия. Поздним вечером мужчина по имени Адриан Хэнкок прогуливался рядом с полем, где красовался огромный “инопланетный” круг на пшеничных ростках, которые в изобилии в те годы появлялись по всей Великобритании.

Вдруг Адриан увидел маленький блестящий шарик света, который издавал легкий жужжащий шум и слегка “подпрыгивал” вверх и вниз, а затем вертикально взмыл в небо и исчез.

Это был очень краткий контакт с чем-то неведомым и Адриан вполне мог забыть об этом уже через несколько дней, если бы на утро он не проснулся со странным и непонятным желанием прекратить есть мясо и теперь питаться лишь растительной пищей.

Желание это было неожиданно сильным и глубоким и Адриан не мог его пересилить, с тех пор став убежденным вегетарианцем.

Также в архиве у Ника Редферна есть история о том, как после пребывания рядом с другим кругом на полях неуказанный человек вдруг начал питать неимоверное отвращение к … сахару.

Трудно определить, каковы были цели подобных смен пищевых привычек, уж точно не то, чтобы Росарио или Адриан стали вегетарианскими “гуру” и распространяли это среди других людей, нет, они лишь изменили свои предпочтения в еде и только, не пытаясь навязать это кому-то другому.

Однако и Росарио и Адриану с тех пор регулярно стали сниться ужасные кошмары про ядерный Апокалипсис и мировую войну, с разрушенными по всему миру городами и погибшими миллиардами людей.

Если какое-то внеземное существо хотело, чтобы мы, человеческая раса, стали вегетарианцами, то почему они не проделали это в массовом, мировом масштабе? Почему они превращают в вегетарианцев лишь отдельных людей? Может быть это лишь пробный эксперимент, а основное впереди?