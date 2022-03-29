Пророчества Эдгара Кейси о будущем России и мира

Россия должна стать колыбелью некой религии и одновременно стандартом нового мирового порядка.

Об этом в своих пророчествах говорил экстрасенс, целитель и медиум Эдгар Кейси, живший с 1877 по 1945 годы.

Удивительный дар открылся Кейси, когда ему было 9 лет. В один из дней отец сильно ударил его по уху, в результате чего тот потерял сознание. Очнувшись, он услышал голос, который сказал ему «Если ты поспишь, мы поможем тебе…» С тех пор мальчику было достаточно поспать на какой-либо книге или учебнике, чтобы запомнить ее от корки до корки. Почти все пророчества Кейси как правило сбывались, среди них даты начала и завершения Первой мировой войны, начало Второй мировой войны, экономический кризис в 1929-1933 годах.

В коммунистическом Советском Союзе Кейси был под запретом, так как предсказал распад СССР и разделение его на отдельные независимые государства.

При этом России в предсказаниях пророка была уготована важная роль. Именно правопреемница СССР по его мнению должна была занять высокое место в новом мировом порядке и стать колыбелью некой религии, которая Кейси виделась помесью христианства и коммунизма.

Отметим, что Кейси оказался в ряду многих известных пророков, которые постоянно твердили о важном месте, которое займет Россия в XXI веке.

Так, известная предсказательница Ванга утверждала, что отношения России с Западом в 2022 году ухудшатся, либо останутся на прежнем уровне. Ухудшение политической обстановки подтверждается антироссийскими санкциями и постепенной изоляцией страны от западного мира. Она также была уверена, что РФ как никогда сблизится с Китаем в этом году.

Провидица отмечала, что 2022 год станет переломным не только для России, но и для всего мира. Ванга отмечала, что именно в этот год «случится самое важное событие».

Нострадамус же считал, что в 2022 году планету накроет тьма, которая принесет климатические катастрофы. Он предсказывал некий крупный взрыв, который изменит климат на планете и приведет к масштабным военным конфликтам.

Как Ванга, так и Нострадамус, предрекали определяющие события на мировой арене, которые должны произойти в 2022 году. Ключевую роль пророки в становлении нового порядка отводили именно России, считая, что народы или страны, которые будут в хороших отношениях с РФ, смогут гораздо лучше жить в период изменений, которые коснутся всего мирового порядка.

Кейси также был уверен, что именно из России придет надежда для всего мира. При этом пророк говорил, что она будет выражаться не в коммунизме, а в принципе, что «каждый будет жить ради каждого».