Мнение: Всё будет Донбасс!

Один из самых радикальных и ярких на сегодня публицистов в России – это, безусловно, Евгений Юрьев. Читать его физически страшно – как заглядывать в пропасть. Но надо.

“Денег нет, но вы держитесь” – это глубочайшее по научному смыслу определение того типа экономики, который вводится в России в результате завершившегося переворота. Денег нет, не в том смысле, что их у кого-то мало, а в том, что нет самих денег как инструмента обмена. Это не все еще поняли, в том числе и экономисты-теоретики, а экономистов-практиков не существует, иногда ими ошибочно считают коммерсантов. При этом сам обмен еще существует, точнее, он еще не в отношении всего запрещен. Запрет обмена (скорый) теоретически может означать переход к нормативно-командному распределению (снабжению), но не в данном случае, ведь обязанность нормативного снабжения никто на себя не примет, потому и будет приказано просто держаться. На то, что это приказ, а не рекомендация, указывает императивная форма глагола. То есть терпеть и не выебы…ться. Местоимение “вы” указывает, что эта схема относится не ко всем, а к вам, и дает понять, что распределения ресурса, вам, не будет, но его концентрация, не вами, будет. Предлог “но” означает издевку и неограниченную власть. То есть, визуализируйте: Денег нет, талонов тоже нет, точнее, их вам выдали (и вы обязаны их получить, это может быть токен, бумага в дефиците), но отоварить их невозможно или прямо запрещено, обмениваться друг с другом трудом и предметами тоже запрещено, и над вами хохочут, а если вы в ответ не хихикаете, стреляют.

Строго говоря, принципиальное отличие такой схемы от классической большевистской (военный коммунизм, КНДР) именно в том, что не будет даже декларативных патерналистских обязательств (точнее, будет демонстративно-глумливый отказ от них, и все это знают), а требования будут не рациональные, а исключительно садистические. Наиболее близкий пример – те лагеря Гулага, где не существовало производства или необходимости его эффективности, то есть это такая садистско-утилизационная машина в пределе, садистский театр” (ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВ, 26 марта с.г.).

Юрьев не приводит почему-то самый, пожалуй, подходящий под его модель пример – Камбоджу при Пол Поте. Я раньше испытывал немного болезненный интерес к этому в высшей степени сатанинскому эпизоду человеческой истории: как так получилось, что на протяжении нескольких лет (!) одна половина камбоджийцев убивала другую половину, причем – мотыгами, потому что “надо экономить патроны”?? Почему никто не восстал, не возмутился?

В последнее время, очень постепенно, начинаю понимать.