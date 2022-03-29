Удивительнй случай телепортации произошел с семьей из Аргентины

В начале февраля 2022 года очень странный случай произошел с тремя гражданами Аргентины. Каким-то невероятным образом они преодолели на своей машине 26 километров шоссе всего за минуту.

Как сообщает местная газета Info Huella, семья из трех жителей города Викторика, провинция Ла-Пампа поздно вечером ехала на своей машине по шоссе 105, возвращаясь к себе домой в соседнюю провинцию Сан-Луис.

Примерно в 12 часов ночи супружеская пара и их сын доехали до дорожной арки с названием “Сан-Луис”. стоящей на границе провинций, и там в небе вдруг увидели множество огней.

– Когда мы увидели огни, то сначала подумали, что это отражение от освещения агротехнических теплиц Викторики, но потом мы поняли, что это что-то другое, потому что мы были еще слишком далеко от города, – рассказывают супруги.

После этого, по словам людей, прошла всего одна минута, так им показалось, и внезапно они поняли, что едут по проспекту Августина Бортири в Викторике.

Когда они остановились, они обратили внимание на своей прибор GPS, который показывал, что несмотря на то, что они уже проехали почти весь назначенный маршрут до дома, им нужно проехать еще 26 км. 26 км это как раз то расстояние, которое разделяет арку “Сан-Луис”, где они увидели странные огоньки в небе, и их дом в Викторике.

Лишь после того как они проехали несколько кварталов по проспекту Августина Бортири, их GPS внезапно наконец-то обнулился.

Занятная деталь – все трое в ту ночь почему-то восприняли случившееся как само собой разумеющееся и даже не обсуждали это между собой. Но на следующий день они, словно очнувшись от “комы”, начали удивляться и стараться вспомнить то, что с ними произошло. И лишь тогда они поняли, что их воспоминания запутаны и они не знают, что с ними случилось.

Журналисты не раскрывают личности всех трех человек по их просьбе, лишь упоминая, что эта семья живет в сельской местности и является фермерами.

Есть предположение, что семью могли похитить пришельцы, потому что феномен “пропавшего времени” очень характерен для таких случаев. Особенно с учетом того, что в Ла-Пампе в 1983 года произошел достаточно известный в уфологии случай похищения пришельцами мужчины по имени Хулио Платнер.

После того, как эта история разошлась в соцсетях, была выдвинута версия того, что семья могла попасть в случайный портал в пространстве-времени и телепортироваться на 26 км.