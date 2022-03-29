Байден пригрозил РФ ответом США на применение химоружия на Украине

Использование Россией химического оружия на Украине привело бы к существенному ответу со стороны Соединенных Штатов, сообщил глава американской администрации Джо Байден.

«Это вызовет существенный ответ», – приводит ТАСС ответ Байдена на просьбу объяснить свои недавние слова о том, что Соединенные Штаты дали бы «соразмерный ответ» на применение Россией химического оружия на Украине.

Сотрудник СМИ попросил главу американской администрации уточнить, что именно это означает. «Я не собираюсь вам говорить. Зачем я буду вам говорить? Вы, должно быть, глупы», – сообщил на это Байден. «Мир хочет знать», – возразил журналист. «Мир хочет знать многое. Я не собираюсь говорить, каким будет ответ, поскольку тогда РФ узнает, каким будет ответ», – сказал глава американской администрации.

В прошлый четверг Байден заявил, что якобы возможное использование Россией химического оружия на Украине вызовет соответствующий ответ. Днем ранее посольство РФ в США обвинило американские власти в преднамеренном затягивании уничтожения химического оружия и призвало довести процесс до конца. Позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты якобы не планируют применять химическое оружие, но готовы ответить, если РФ сделает это на Украине.

В МИД РФ назвали заявления США о биологическом и химоружии РФ злонамеренными инсинуациями, подчеркнув, что весь арсенал химического оружия РФ был полностью уничтожен под строжайшим международным контролем еще в 2017 году.

Как сообщил 16 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, Служба безопасности Украины при поддержке западных стран готовит на украинской территории провокацию с применением ядовитых веществ против мирных граждан, чтобы обвинить в этом Москву. Он указал, что в подразделениях российских вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов.

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