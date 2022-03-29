Байден открестился от слов об отправке военных США на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что во время выступления в Польше на прошлой неделе якобы не говорил о возможности отправки американских военных на Украину.

Разъясняя свои высказывания на встрече с американскими военнослужащими, которая состоялась 25 марта в польском городе Жешув, расположенном недалеко от границы с Украиной, Байден подчеркнул: «Я говорил с военными, мы говорили о помощи в подготовке солдат, украинских солдат в Польше. Таков был контекст», передает ТАСС.

«Мы встречались с этими ребятами в течение пары часов. Вот о чем мы говорили», – добавил глава американской администрации. «Я имел в виду то, что они встретятся и поговорят с украинскими военными в Польше», – выступил с утверждением президент США.

Ранее в русскоязычной блогосфере обратили внимание на несколько неоднозначных фраз, которые Байден произнес в прошлую пятницу в ходе выступления перед американскими военнослужащими в польском городе Жешув, недалеко от границы с Украиной. Байден тогда, говоря о на Украине, сказал американским военнослужащим: «Вы сами [все] увидите, когда окажетесь там. Увидите их женщин… Как молодые люди останавливают чертов танк [руками]. Некоторые из вас там были». Он не уточнил, когда именно американские военнослужащие окажутся на территории Украины. Вскоре после этого представитель Белого дома заявил: «Президент ясно дал понять, что мы не будем отправлять военных США на Украину, наша позиция не изменилась».

При этом в прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не будет отправлять войска на Украину. 20 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд исключила отправку американских военных на Украину. Сам Байден еще в начале российской спецоперации также заявлял, что войска США не будут воевать с Россией на Украине.

—