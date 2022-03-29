Тени для век вместо подводки: эстетичный возрастной макияж для глаз за шесть шагов

С возрастом область вокруг глаз сильно меняется. Кожа теряет упругость, становится сухой и дряблой. На этом участке быстро появляются морщины. Поэтому женщинам необходимо менять свой подход к использованию декоративной косметики. Старые и проверенные методы ее нанесения могут подчеркивать морщины и складки. В статье мы расскажем об эстетичном антивозрастном макияже для глаз. Его можно сделать всего за 6 шагов.

Выделите брови

Начните макияж с коррекции бровей. Придайте им изогнутую форму с тонким кончиком с внешней стороны. По желанию слегка подчеркните их несколькими штрихами карандаша, а затем растушуйте линию.

Не пропускайте коррекцию линии бровей. Этот шаг сделает ваш взгляд более распахнутым.

Нанесите праймер

Обязательно используйте праймер для век. Он сделает поверхность век гладкой и поможет косметике ровно лечь на кожу. Тени не будут забиваться в складки и морщины, а замаскируют мелкие дефекты.

Используйте кремообразные тени

Зрелым женщинам лучше использовать не сухие тени, а кремообразные. Они покрывают кожу более ровным слоем. С ними проще работать на вялых веках.

Нанесите кремообразные тени пальцем или плотной плоской кистью из искусственного ворса. Делайте при этом не растирающие движения, а похлопывающие. Затем растушуйте их большой кистью.

Тени вместо подводки

Подводка для глаз привлекает внимание к дряблости кожи и морщинам. Это особенно касается лайнеров черного цвета. Поэтому от такого макияжа следует отказаться.

Кроме этого при обвисшей коже век очень трудно провести красивую стрелку. Линия получается нечеткой и неровной.

Поэтому вместо подводки лучше использовать темные кремообразные тени. Аккуратно нанесите их на очень тонкую кисточку и сделайте аккуратную линию по контуру верхних век. Чтобы стрелка не размазалась, покройте ее прозрачной пудрой.

Вы можете также использовать карандаш для век. Но он должен быть очень мягким, иначе линия получится неровной.

Слегка подчеркните нижнее веко

Не проводите слишком четкую линию на нижнем веке. Чрезмерно резкое обрамление глаз делает взгляд тяжелым и визуально старит. Кроме этого оно привлекает внимание к морщинам и складкам кожи.

Лишь слегка подчеркните контур нижнего века небольшим количеством теней. Используйте более светлый тон, чем на верхнем веке.

Подчеркните ресницы

Обязательно подчеркните ресницы. Это сделает ваш взгляд открытым. Чтобы тушь легла ровным и красивым слоем, покройте волоски специальным праймером для ресниц.

Теперь нанесите тушь. Красивые ресницы отвлекут внимание от возрастных изменений кожи.

Заключение

Антивозрастной макияж отвлечет внимание от изменений кожи. Небольшие хитрости позволят вам визуально выглядеть моложе.