В мире: Европа открыла глаза на военные преступления Киева

Немецкое издание Bild неожиданно для европейской прессы сообщило об «украинских военных преступлениях против русских». Аудиторию шокировали кадры издевательств киевских силовиков над пленными российскими солдатами. Доказательством военных преступлений Киева этот ролик назвали и греческие СМИ. Можно ли считать, что это видео начало менять отношение Европы к событиям на Украине?

«Если подтвердится, что это реальные записи – а на это есть много оснований, – то это военное преступление со стороны украинских войск», – так военный обозреватель немецкого издания Das Bild Юлиан Рёпке прокомментировал сюжет, который появился в воскресенье в ежедневной подборке видеоновостей с Украины.

Речь идет о ранее опубликованном в Сети ролике, на котором видно, как российских военнопленных подвергают крайне жестокому допросу на одной из баз украинских нацбатов в Харьковской области. После серии вопросов захваченных в плен солдат избивают до полусмерти и пытают, в том числе видно, как садисты из «патриотического батальона» простреливают ноги своим жертвам. «Даже если это не то, о чем нам хотелось бы сообщить, но об этом все равно нужно сообщить», – чуть позже написал Рёпке в своем личном блоге.

Видео, которое стало предметом непредвзятого внимания немецких журналистов, уже несколько дней находится в открытом доступе в Сети и вызвало бурную реакцию по всему миру. Как сообщило в субботу РИА «Новости», только под одним из репостов ролика в китайской соцсети Weibo появилось более тысячи комментариев. «Это поведение нацистов. После этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?», – гласит комментарий, набравший наибольшее число лайков.

Но если в китайской блогосфере и прессе доминирует нейтральный подход к освещению происходящего на Украине, то европейские медиа, за редчайшим исключением, до последнего момента безусловно выступали на стороне киевского режима. И немецкое издание Bild одим из первых показало военные преступления украинских нацбатов.

«Я лично рассылал видеосюжет Bild с целью создать хоть какой-то противовес русофобской медийной волне, –

рассказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик, бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. – Уверен, что такие сюжеты побудят европейцев задуматься о сути происходящего и подвигнуть их к анализу информации. Как говорится, шила в мешке не утаишь». Правда, посетовал собеседник, очевидно, что европейцы находятся по сути в информационном тумане, созданном мейнстримными СМИ.

Сейчас этот инцидент попал и в поле зрения греческой прессы. «На ужасающих кадрах, циркулирующих в интернете, мужчины, видимо, принадлежащие к украинским вооруженным силам, стреляют в пленных, стоящих на коленях, связанных и раздетых догола», – сообщила читателям авторитетная афинская газета «Та Неа». Издание «Параполитика» поясняет, что шокирующие кадры сняли боевики экстремистского подразделения «Азов». Как отмечает РИА «Новости», речь идет о мейнстримных изданиях, которые в последние 8 лет молчали о происходящем на послемайданной Украине.

Также сообщение о зверствах «Азова» разместил портал in.gr, который в целом придерживается антироссийской направленности. «Очевидно, это кульминация психологической войны, так как вчера были опубликованы другие видео пыток пленных российских солдат», – отмечает новостной портал Newsbreak.gr, по оценке которого обнародованные кадры – это прямые доказательства военных преступлений.

Что касается официального Киева, то он, похоже, решил отреагировать на факты пыток лишь после того, как на них обратили внимание на Западе. Спикер офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что издевательство над пленными – это военное преступление, и каждый факт будет расследован. Напомним, что офис Зеленского почти никакх не реагировал на предыдущие сообщения об издевательствах над российскими военнопленными, на обещания украинского активиста Геннадия Друзенко подвергнуть издевательствам раненых пленных или на призывы журналиста Фахрудина Шарафмала поступать с русскими детьми по методу нациста Адольфа Эйхмана. В Киеве объясняли это излишней эмоциональностью «патриотов» и советовали не тиражировать информацию о примерах жестокости, чтобы не портить имидж Украины в Европе.

А главком ВСУ Валерий Залужный действовал и вовсе по уже давно привычной схеме: он объявил, что «с целью дискредитации Вооруженных сил Украины враг снимает и публикует постановочное видео с нечеловеческим поведением «украинских военных» в отношении «российских военнопленных».

Сейчас можно утверждать, что видео было снято на базе харьковской группы неонацистского формирования «Азов» (официально 226-го разведывательно-диверсионного батальона ВСУ) на территории Малороганского молочного завода. Как отмечает источник Telegram-канала «Трибунал», можно установить и личность пытавшего и, по всей видимости, командира группы палачей. Это активист «Азова» Сергей Величко, также известный как Чили. Этот лидер харьковских неонацистов до февраля отбывал наказание в тюрьме (по данным «МК», с лета 2021 года) за рэкет, бандитизм и вымогательства, но был отпущен на свободу после начала боевых действий. Ответственность за пытки и расстрел российских солдат несет и командир батальона харьковской ячейки теробороны Константин Немичев.

Кроме того, вина за конкретно это преступление лежит и на президение Украины Владимире Зеленском, считает бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. «Зеленский подписывал указ о найме в вооруженные силы Украины бывших уголовников, а, следовательно, должен был понимать, к чему могут привести такие решения. Поэтому совершенное в Ольховке преступление – полностью на его совести», – указал собеседник.

«Вы думаете, что эти факты удивили тех из нас, европейцев, кто давно знал о том, что такое «Азов» и почему на Украине ставят памятники Бандере?

Все видели, как это происходило. Но многие предпочитали закрывать глаза на эти факты, – в свою очередь отметил бывший депутат Бундестага Гердт. – Тем более что в нашей прессе даже и намека нельзя было позволить на правдивое освещение событий. Возможно, и сейчас мы услышим то, что факты пыток под Харьковом – это-де кремлевский фейк. Вряд ли будет какой-то сверхъестественный резонанс от произошедшего».

Но, добавил экс-депутат, необходимо, чтобы именно сейчас независимо мыслящие европейцы начали говорить согражданам о реальности неонацизма на Украине. «И есть шанс, что люди задумаются – кого мы поддерживали и поддерживаем все это время сотнями миллионов евро и кого сейчас поддерживаем оружием», – заметил Гердт.

Не следует переоценивать зависимость мнения европейцев от глобалистских СМИ – во всяком случае, для Франции это не совсем так, отмечает главный редактор портала «Геополитика.ру» Дарья Платонова. «В европейских СМИ можно было найти репортажи, правда, редкие, про то, что на Украине есть неонацистские группировки. После начала спецоперации РФ журналистка Анн-Лор Боннель написала для Le Figaro статью о предпосылках всего происходящего и в эфире телеканала CNews рассказала о чудовищных действиях военизированных батальонов украинских нацистов», – напомнила Платонова.

По ее словам, Европа разделилась: одна часть находится под диктатом глобализма, в ней задает тон правящая в Евросоюзе верхушка, а другая – глубинная, «которая пробивается через информационный кокон и пытается найти ответы на многие интересующие вопросы». «Европейцы обладают критическим мышлением. Французская журналистика всегда отличалась определенной степенью рефлексии и ставит под сомнение некоторые факты. Я сейчас получаю множество обращений от французских журналистов по поводу реальной ситуации на Украине. Те голоса, которые доносятся из России, те видео, которые появляются на Украине, пробуждают в европейцах критическое мышление», – считает Платонова.

Но если Европа в своем большинстве в данном конфликте поддерживает Украину, то даже до появления подобных роликов в китайских соцсетях население Китая уже «было абсолютно настроено пророссийски и антиамерикански», говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

«Китай изначально определил для себя, что речь идет прежде всего об американских действиях, которые столкнули Украину и Россию. Буквально на третий-четвертый день российской спецоперации Китай определил, что за этим стоят США. Очевидно, что китайское правительство пользуется сложившейся ситуацией, чтобы сделать в своей политике антиамериканский разворот», – отметил Маслов. По словам собеседника, подобные шокирующие видео появляются не только в Weibo, но и в Youku – китайском аналоге YouTube. «Большинство сообщений в китайских соцсетях освещают происходящее на Украине с точки зрения того, как США стравливают народы между собой. И потом все это экстраполируется на Китай – «вот сегодня Украина, а завтра Тайвань, поэтому верить американцам нельзя», – рассказал эксперт.

Подобные оценки не только отвечают реальным переживаниям китайцев, но и политической доктрине Пекина, который во многом хотел избавиться от давления США, но не планировал сделать это так быстро, как это произошло. «С политической точки зрения позиция КНР нейтральная, а с точки зрения массового сознания она антиамериканская», – заметил Маслов.

На зафиксированные издевательства украинских неонацистов над пленными обратили внимание не только в Китае и Европе, но и на высшем международном уровне. ООН считает важным соблюдать Женевские конвенции в обращении с военнопленными на Украине, сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Кадры с харьковской базы украинских националистов, безусловно, видели высшие российские власти – об этом в понедельник проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Эти, как и другие факты, будут проверяться – вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим, – указал представитель Кремля. Ранее глава СК Александр Бастрыкин сообщил о начале проверки сообщений об издевательствах над пленными. «Те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию», – подчеркнул Песков.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предстоящии в Турции переговоры с украинской стороной, отметил, что денацификация и демилитаризация являются обязательными элементами будущих договоренностей с Украиной. По его словам, представители нацбатальонов на Украине в настоящий момент «на практике осваивают нацистские методы ведения войны». «Если вы видели, как обходятся сейчас с российскими военнопленными нацисты украинцы из батальона «Азов» или «Айдар», думаю, вам все станет понятно», – указал Лавров.

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