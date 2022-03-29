 

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 3,6 тыс. человек

29.03.2022, 3:00, Новости дня
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Вооруженные силы РФ без участия киевских властей за сутки эвакуировали из Мариуполя 3642 человека, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Из Мариуполя без какого-либо участия украинской стороны от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 105 534 человека, в том числе за истекшие сутки – 3642 человека», – цитирует его ТАСС.

Мизинцев также заявил, что российская сторона сегодня открыла десять гуманитарных коридоров, Украина согласовала два и предложила еще восемь дополнительных маршрутов.

«Ежедневно с 10 часов утра Вооруженные силы РФ открывают гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному в Россию и еще по одному через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Из предложенных российской стороной маршрутов официальный Киев на текущие сутки согласовал только два», – указал он.

По словам Мизинцева, также российская сторона согласовала на текущие сутки восемь заявленных Киевом дополнительных маршрутов на запорожском, полтавском, сумском и харьковском направлениях.

Он также отметил, что украинской стороной ни один гуманитарный коридор в Россию вновь необоснованно не подтвержден.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки из Мариуполя в Донецкую Народную Республику эвакуировали более 600 человек.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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