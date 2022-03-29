 

Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России

29.03.2022, 3:00, Новости дня
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Страны Запада, США, Канада, Австралия фактически развязали против РФ тотальную войну в торговле и экономике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К сожалению, эти условия совершенно недружественные», – сказал Песков, комментируя в эфире американской телекомпании PBS санкции Запада против России. «<…> Мы вступили в этап <…> тотальной войны. И мы в РФ чувствуем на себе войну, так как западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике, захватывают нашу собственность, захватывают наши денежные средства, блокируют наши финансовые отношения. И нам приходится приспосабливаться к новой реальности», – приводит слова Пескова ТАСС.

Накануне в Британии призвали Европу признать ошибочность санкций против России.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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