Оскар 2022: Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит на красной дорожке
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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. И первый на красной дорожке актер, претендующий на звание “Артиста года” – Уилл Смит. Его пришла поддержать супруга Джада Пинкетт-Смит.
Актриса пришла на премию в Jean Paul Gaultier, Уилл – в черном костюме-тройке.
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