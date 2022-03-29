Оскар 2022: Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит на красной дорожке

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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. И первый на красной дорожке актер, претендующий на звание “Артиста года” – Уилл Смит. Его пришла поддержать супруга Джада Пинкетт-Смит.

Актриса пришла на премию в Jean Paul Gaultier, Уилл – в черном костюме-тройке.