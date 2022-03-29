 

Оскар 2022: Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит на красной дорожке

29.03.2022, 2:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. И первый на красной дорожке актер, претендующий на звание “Артиста года” – Уилл Смит. Его пришла поддержать супруга Джада Пинкетт-Смит.

Актриса пришла на премию в Jean Paul Gaultier, Уилл – в черном костюме-тройке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Опубликован список всех симптомов постковидного синдрома

17.12 / Личное: “Вот собаке повезло”

09.07 / Личное: Дума-Хабаровск-СИЗО

22.08 / Володин назвал российский триколор олицетворением силы и мощи страны

02.11 / Мнение: Кто оскорбил чувства верующих?

15.02 / В России запустили тестирование цифрового рубля

06.11 / Знойная женщина — мечта Красной площади и Пупок на земле Волжской

27.05 / После “Бархатной” революции, министр финансов [а впоследствии – президент] Чехии Вацлав Клаус секретно выдал Советскому Союзу ссуду на 1,3 миллиарда долларов

14.01 / Старший из «никодимовцев»

28.12 / Скандалы: Орден почетного региона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика