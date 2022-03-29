В интернете опубликовали видео с пытками российских военнопленных

В соцсетях появились записи пыток, предположительно, российских пленных в Украине.

Ссылки на опубликованные видеозаписи не приводятся по этическим соображениям

Скриншот одной из записей

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Две записи опубликовала в твиттере журналистка Мария Дубовикова. На ней допрашивают раненых. У большинства — ранения в ноги, на головах у многих пакеты, у одного из солдат, как говорит человек за кадром, сломана нога. Первый военный, которого показывают крупным планом, без сознания. Еще один солдат говорит, что он азербайджанец и что он попал в Украину, потому что пришел приказ.

На втором видео пленным стреляют по ногам у автомобиля. Человек за кадром спрашивает: «Кто офицеры?».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованные записи. «По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович позже высказался по поводу видео. Он заявил, что будет проведено расследование. «Это абсолютно неприемлемое поведение. <…> То, что там происходит, имеет признаки военного преступления <…>, которое не имеет ни амнистии, ни срока давности ни в украинском праве, ни в международном», — сказал он в разговоре с журналистом Марком Фейгиным.

Ранее Арестович призвал украинских военных и мирных жителей гуманно обращаться с российскими пленными. Он заявил, что издевательства над пленными квалифицируются как военные преступления.

Несколько дней назад РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 10 человек на 10 человек. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уточнила, что также произошел обмен российских гражданских моряков с судна Millenial Spirit на украинских моряков с судна «Сапфир».

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