Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией

Члены украинской делегации прибыли в Стамбул для участия в переговорах с Россией, сообщил телеканал ТРТ.

По имеющимся у телеканала данным, самолет с делегацией Украины прибыл в стамбульский аэропорт имени Ататюрка, передает ТАСС.

Накануне турецкое издание «Сабах» сообщило, что самолет Ту-204-300 с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, приземлился в Стамбуле. Позже в Турции назвали место и время переговоров делегаций РФ и Украины.

В понедельник в Кремле сообщали, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, скорее всего, начнутся во вторник, 29 марта. В минувшее воскресенье глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что делегации РФ и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта. В тот же день президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились, что следующий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины пройдет в Стамбуле.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.

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