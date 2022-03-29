 

Пентагон объявил Россию «острой угрозой» в новой Стратегии обороны США

29.03.2022, 1:35, Новости дня
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Пентагон в понедельник передал Конгрессу США новую Стратегию национальной обороны Соединенных Штатов, в пояснениях к которой американское военное ведомство заявило об «острых угрозах», якобы исходящих от России, а также назвало Китай основным стратегическим конкурентом и вызовом для США.

«Россия представляет острые угрозы», – приводит ТАСС текст пояснений Пентагона в переданной Конгрессу США новой Стратегии национальной обороны Соединенных Штатов.

В качестве обоснования в документе приводится спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. «Мы будем взаимодействовать с союзниками по НАТО и нашими партнерами для укрепления надежного сдерживания перед лицом агрессии РФ», – отметили в Минобороны США.

«Пентагон будет действовать безотлагательно, чтобы поддерживать и укреплять сдерживание, в то время как КНР является нашим наиболее важным стратегическим соперником и основным вызовом», – добавили в ведомстве.

В прошлый четверг зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США.  16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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