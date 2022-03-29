Древний хирургический набор инструментов был найден в гробнице Перу

В процессе археологических раскопок научные сотрудники Национального музея Сикана обнаружили погребальный сверток, внутри которого оказался набор хирургических инструментов возрастом около одной тысячи лет.

Специалисты поделились, что внутри свертка был полный набор шил, игл и ножей различных размеров и конфигураций. Всего было насчитано около пятидесяти ножей, некоторые из которых имели одну режущую кромку. Также отмечается, что большинство из них представляли собой бронзовый спал с содержанием мышьяка.

Таким образом, исследователи подчеркнули, что их новое открытие является первым в Ламбайеке и относится к культуре Среднего Сикана.