Мнение: Что выберет Европа: санкции против России или протесты против Брюсселя

Что выберет Европа: санкции против России или протесты против Брюсселя

Специальная военная операция на Украине и последующая кампания санкционного давления на Москву вполне ожидаемо привела не только к дипломатическим, информационным и экономическим ударам по России, но и серьезным последствиям для стран, которые непосредственно приняли участие в организации и соучастии в антироссийской кампании. Санкционный бумеранг не только ударил по третьим странам, которые никак не причастны к происходящему на Украине, но и начал возвращаться в места, из которых он был запущен.

Политическое руководство Евросоюза практически сразу объявило для населения европейских стран, что санкции против России нанесут серьезный экономический урон и скажутся на уровне жизни населения Европы. Все это подавалось под соусом, что «надо затянуть пояса» и потерпеть «ради борьбы за демократию».

Но уже через несколько недель после введения наиболее значимых пакетов санкций против России политическое руководство ЕС начало сдавать назад: заявили, что «пределы санкционных рестрикций» в финансовом секторе практически достигнуты, Брюссель уже применил практически все самые серьезные санкции, и теперь их остается дополнять лишь второстепенными ограничениями.

Примечательно, что Россия серьезных санкций против экономики ЕС не вводила, ограничившись лишь решением о продаже газа недружественным странам за рубли.

В конце марта — начале апреля ждет Европу серьезная проблема. С одной стороны, Европа не хочет идти на поводу у Москвы и покупать газ за рубли, так как это позволит Москве нивелировать часть санкционного давления.

С другой стороны, Европейский союз, по признанию его руководителей, не может в ближайшее время отказаться от российских газа и нефти — несмотря на то, что США и их наиболее невменяемые сателлиты (вроде Польши или прибалтийских лимитрофов), требуют отказаться от российских топливных ресурсов «прямо сейчас».

В результате еще до введения экономических санкций со стороны России (связанных с поставками энергоносителей, а также различных металлов), Европа несет серьезные издержки. А в перспективе текущий кризис будет лишь усугубляться. Поэтому Европа и пытается одновременно удерживать текущий уровень санкций и избежать дальнейшего усугубления экономической войны с Россией. В случае эскалации санкций РФ может лишиться части прибыли от поставок энергоносителей в Европу, но это спровоцирует взрывной рост цен на энергоносители с последующим скачком цен на бензин и потребительские товары.

Но это — проблема будущего, а Европа испытывает серьезные затруднения уже сейчас. Можно выделить следующие тенденции, общие для стран, пострадавших от санкционной войны:

1) Рост цен на бензин и дизельное топливо;

2) Подорожание ряд категорий продовольственных продуктов;

3) Ограниченный дефицит некоторых категорий товаров;

4) Остановка некоторых производств из-за потери рентабельности;

5) Угроза банкротства множества предприятий мелкого и среднего бизнеса.

Правительства стран ЕС и брюссельская бюрократия признают эти проблемы. Они заверяют, что параллельно с планами по замещению российских нефти и газа к 2027-2030 году, будут реализованы различные программы, направленные на поддержку экономической стабильности, и выделены субсидии для бизнеса и малообеспеченных. Брюссель официально признает, что эти меры не решат проблемы, а лишь помогут смягчить эффект от санкционной войны.

Многих в Европе такая перспектива не устраивает. В европейском обществе есть понимание, что причина происходящего — в политике Брюсселя, а не в Путине, на которого пытаются спихнуть ответственность за ухудшение жизни в Европе и США. В ходе митингов и протестов в различных странах Европы Россию практически не упоминают — весь гнев и народное недовольство направлены на местные власти и власти Евросоюза. Именно их винят в том, что цены на бензин и продовольствие растут, что особенно чувствительно для тех, кто и до 2022 года жил практически на грани бедности.

Именно нижняя часть среднего класса — европейские фермеры, дальнобойщики и рабочие, — составляют питательную почву для роста протестных настроений.

Уже сейчас протесты прокатились по целому ряду стран — Франции, Италии, Испании, Греции. Везде люди требуют снизить цены на бензин, сдержать инфляцию и остановить рост потребительских цен.

В протесты втягиваются представители рабочего класса, причем как левые (антифашисты, антиимпериалисты, профсоюзные деятели), так и правые (евроскептики, националисты, сепаратисты). На данный момент «топливные протесты» далеки от структурного объединения и не дотягивают до организационного уровня тех же «Желтых жилетов», — но при затягивании кризиса или его эскалации можно ожидать кристаллизации протестных настроений и формирования более крепких протестных структур, которые будут оказывать серьезное влияние на внутриполитическую повестку стран Европы.

Прежде всего этим будут пользоваться различные популистские партии правого и левого толка, — они могут апеллировать не к «высшим демократическим идеалам» Европы, которым якобы угрожает Путин, а к прохудившимся кошелькам сограждан. Есть надежда, что условный «пустой холодильник» победит условный «полный (пропаганды) телевизор».

Помимо экономических протестов, в Европе начинают набирать силу и политические протесты: митинги и пикеты в поддержку России (особенно тут отличилась Сербия), и возражения против поставок вооружений на Украину.

Итальянские рабочие начали открыто протестовать, когда узнали, что под видом гуманитарной помощи на Украину отправляют военные грузы. Фактически они спустя 100 лет воспроизвели протесты итальянских рабочих, выступивших против отправки оружия интервентам, вторгнувшимся на территорию Советской России и это символичная тенденция, хотя пока и не столь распространенная. Между тем фактически есть прямая зависимость между поставками оружия на Украину (что позволяет затягивать конфликт «до последнего украинца») и ухудшением уровня жизни рабочего класса Европы: чем больше оружия будут везти на Украину и чем дольше будет идти конфликт, тем хуже будет жить обычный европеец, оплачивая из своего кармана авантюру по выращиванию в Европе нацистского режима, из-за которого, собственно, в Европе и начался военный конфликт.

У России в этой ситуации есть некоторый выбор: можно наблюдать как Европа пытается справится с новыми и новыми проблемами, оставляя при этом европейским политикам шанс договориться и продолжая политические игры со странами, которые «фрондируют» по отношению к Брюсселю — вроде той же Венгрии — или западноевропейскими евроскептиками.

С другой стороны, Россия имеет возможность нанести очень серьезный удар по европейской экономике и европейскому уровню жизни, просто прекратив поставки газа и нефти в Европу, как того и хотят США. Выдвинутое Путиным требование к европейцам покупать газ за рубли — первая точка, когда Европе придется совершить выбор в выстраивании нового формата отношений с Россией. Старый формат обнулен, а новый еще не сформирован. Поэтому Европе фактически дали время до конца месяца чтобы определиться — либо идти по дальше по пути эскалации, либо под тем или иным предлогом соглашаться на российские условия, дабы не форсировать кризис внутри Евросоюза. Москва забросила мячик на сторону соперника и смотрит, что он выберет.

Пока что согласились покупать газ за рубли только Болгария и Молдавия. Ключевые страны ЕС заявляют, что не хотят покупать газ за рубли, но это приводит отношения в тупик, так как продавец не хочет продавать товар за евро или доллары. Отказ от компромиссного сценария с покупкой за рубли скорее всего приведет к дальнейшему росту протестных настроений в Европе. Так что выбор теперь за Брюсселем.

Специально для ФАН

https://riafan.ru/22573318-chto_viberet_evropa_sanktsii_protiv_rossii_ili_protisti_protiv_bryusselya – цинк

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