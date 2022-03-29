Знаменитости, которые выбрали платиновый блонд и не прогадали

Красивый холодный оттенок, популярный при окрашивании волос, – платиновый блонд. Добиться его настолько сложно, что с задачей справляются только профессионалы. Однако знаменитости могут себе позволить услуги самых лучших стилистов и парикмахеров. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

Дженнифер Лоуренс

Звезда, фото которой представлено в качестве главного, достаточно часто меняет прическу. Поэтому поклонников не удивил платиновый блонд. С таким оттенком актриса стала выглядеть более изысканно, словно знаменитость золотого века Голливуда.

Энн Хэтэуэй

Каштановые волосы – фирменный знак актрисы. Однако в 2013 году для Met Gala она радикально сменила имидж. Получилось очень дерзко, ново, интересно. До этого события Энн никогда не решалась на столь радикальные преображения.

Кэти Перри

Звезда удивила своих почитателей не цветом волос, который ей, признаться, очень идет. А стрижкой, которую, как согласилось большинство фанатов, нельзя назвать удачным решением. Увы, избавившись от своих шикарных волос, Кэти стала выглядеть старше. Но только представьте ее с таким же оттенком, но с длинными локонами!

Зендая

Эта певица меняет прически как перчатки. Креативное окрашивание, афрокудри, голливудские локоны – почему бы и нет? На одно из светских мероприятий девушка пришла с модной стрижкой пикси в оттенке платиновый блонд. Правда, поклонники выяснили, что певица была в парике.

Адам Левин

Вокалист Maroon 5 решился на осветление чтобы порадовать жену. Оказалось, что супруге музыканта больше нравится, когда волосы у него светлые. Чего не сделаешь ради любимой!

Мэйси Уильямс

24-летняя британка, звезда сериала “Игра престолов” довольно часто меняет образы. Но поклонники были искренне удивлены тем, что знаменитость осветлила не только волосы, но и брови. А также избавилась от челки, которая придавала ее облику миловидность.

Джордж Клуни

Все мы привыкли к тому, что звезда “От заката до рассвета” – брюнет с легкими нитками седины в волосах. Но в 1998 году Джордж проиграл спор и некоторое время ходил в блонде.

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Зак Эфрон

Осветление волос актером совпало с началом нового проекта – роли серийного убийцы Тэда Банди в 2019 году. Однако позднее Зак рассказал, что решился на преображение не ради образа, а “чтобы начать новую жизнь”.

Эйса Гонсалес

Звезда ленты «Скорая» ассоциируется у большинства поклонников с темными волосами. Однако в марте 2022 года 32-летняя актриса мексиканского происхождения решила поразить всех, резко поменяв цвет волос. Эйса прокомментировала свое решением тем, что, по ее мнению, блондинки гораздо веселее.

Стоит отметить, что блонд очень к лицу яркой девушке, тем более что она подобрала соответствующий макияж.

Фото звезд показали, что загадочный платиновый блонд идет многим. Но некоторым все же стоит оставаться “на темной стороне”.