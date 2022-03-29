Bloomberg объявило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии

Агентство Bloomberg объявило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии.

В Bloomberg объяснили решение о приостановке деятельности ситуацией вокруг Украины, передает ТАСС.

Напомним, 5 марта американская телекомпания CNN объявила о прекращении вещания в России. В тот же день американское агентство Bloomberg объявило о временной приостановке работы в России. Днем ранее британская Би-би-си объявила о решении приостановить работу в России.

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что сайты изданий «Голос Америки*», Meduza*, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», Deutsche Welle*, (все четыре СМИ признаны в РФ иноагентами), «Би-би-си» заблокированы из-за систематического распространения фейков о специальной военной операции РФ на территории Украины.

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