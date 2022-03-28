 

Оскар 2022: Вуди Харрельсон, Джейк Джилленхол и Энтони Хопкинс среди гостей премии

28.03.2022, 23:30, Разное
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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Передохнем от женских коктейльных платье и посмотрим мужские выходы. На дорожке друг за другом появились Вуди Харрельсон, Джейк Джилленхол и Энтони Хопкинс.



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