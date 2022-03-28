Мнение: Конец политкорректности

Американцы, я смотрю, тоже не скучают. На церемонии вручения “Оскара” подрались два негра – Крис Рок и Уилл Смит. Ну, как “подрались”? Просто Уилл Смит (кстати, получивший только что “Оскара” за лучшую мужскую роль – наивысшую возможную награду в актерском мире) вышел на сцену и вломил ведущему-комику. По виду – хорошо так вломил, звучно. Правда, ни нокаута, ни даже нокдауна не было; по голливудским критериям зрелищности не хватало падения, удара головой о паркет, крови и выбитого зуба.

Поводом послужила шутка ведущего насчет жены Уилла: тот пожелал ей сыграть роль в фильме “Солдат Джейн-2” – и это был намек на чрезвычайно короткую стрижку жены Смита; Крис Рок то ли не знал, то ли не счел нужным принимать во внимание то, что короткая стрижка супруги Смита – следствие не ее желания, а ее болезни.

Я почитал про алопецию у женщин – оказалось интересно. Действительно, мы ведь все больше привыкли к тому, что лысеют обычно мужики ближе к старости, с женщинами, да еще в молодом возрасте, это происходит редко. Поэтому зачастую эту генетическую болезнь называют даже “андрогенной алопецией у женщин” и связывают с избытком у женщины мужских гормонов!

Зачастую же выпадение волос бывает связано и с куда более грозным и печальным обстоятельством – химиотерапией, которая известно что обозначает. Если бы у жены Смита был рак – думаю, все сочувствие публики было бы на его стороне, да и ведущий едва ли осмелился бы шутить на эту тему. Но про рак ничего не сообщают, и поэтому против Уилла Смита в США сейчас, что называется, “поднялся вал общественного негодования”. Ну а в России комментарии в отношении поступка Смита – сочувственные или даже восторженные, типа “вот он, настоящий мужчина!” Словом, даже по поводу ничтожного в последнее время “Оскара” разверзлась очередная “цивилизационная пропасть” между Россией и политкорректным Западом.

Если смотреть в целом – событие все же знаковое. Акт прямого физического насилия и агрессии во время как бы одной из самых гламурных публичных церемоний мирового масштаба – это что-то да значит. Тут все символично, даже то, что началось всё с шутки по поводу не чего-нибудь, а именно фильма о том, как женщина идет служить в морскую пехоту – то есть фильма откровенно милитаристского, причем воспевающего милитаризм вдвойне: не просто война – но война, в которой воюют женщины наравне с мужчинами; по сути, тот уже старый фильм вообще отрицал женское начало, утверждая, что женщина – такая же машина для убийства, что она ХОЧЕТ быть машиной для убийства, и что это – хорошо. Жуткий фильм, абсолютно некрофильский.

Ну и мордобой на сцене, в буквальном смысле – на глазах у всего мира. Это означает, что агрессию в мире уже не сдержать, что она уже буквально рвется наружу, под любыми предлогами. Прорвалась на Украине, прорвалась на церемонии “Оскара”. В данном случае – под предлогом защиты жены. Американские блюстители морали требовали, чтобы “Оскар” “стал более справедливым в расовом отношении”? Они этого добились: ведущий – черный, лучший актер – черный, в следующий раз черные собратья устроят на сцене уже натуральное массовое побоище, с проломленными черепами и всем чем положено.

Конец политкорректности пришел оттуда, откуда не ждали – не от белых расистских цисгендерных мразей, а от крепких расово безупречных негров-миллионеров. Они и указывают “академикам” и всему обществу, что “дальше действовать будем мы”, а все нормы по изживанию в мире брутальности и восприятия собственно агрессивности как однозначно “белого” и абсолютно неприемлемого поведения – идут в задницу. Сказал что-то не то? Получи в глаз!

Если не от Смита, то от его жены с повышенным содержанием тестостерона.