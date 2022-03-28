 

Созданы улучшенные чернила для татуировок на толстой кишке

28.03.2022, 23:21, Разное
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Эксперты рассказали, что иногда медики делают татуировки на толстой кишке для передачи сообщений между врачами. Ученые из Соединенных Штатов Америки представили улучшенные чернила для подобных татуировок.

Отмечается, что эндоскопическая татуировка является важным медицинским методом маркировки колоректальных поражений. Они помогают хирургам понять, какая работа уже была проведена на органах пациентов.

Разработанные чернила отличаются более высокой биологической совместимостью с человеческим организмом, а также намного лучше сохраняются, чем существующие аналоги.



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