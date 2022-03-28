 

Ученые представили устройство для щекотки ног, снимающей стресс

28.03.2022, 23:20, Разное
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Научные сотрудники Оклендского университета представили уникальное устройство. Авторы разработки утверждают, что она эффективно снимает стресс у пользователей, вызывая неконтролируемый смех.

Было проведено исследование с участием добровольцев. Участникам предстояло оценить уровень щекотливости при стимулировании точек на стопах при помощи магнитной щетки.

Таким образом, было разработано устройство, стимулирующее самые щекотливые точки стопы, которое работает от батареек. Кроме того, исследователи установили свою разработку в обычную обувь. Они считают, что с ее помощью появится возможность бороться со стрессом и грустью.



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