Актриса погорелого театра – Личное мнение

Глядя на гОленьку Бузову, я всё никак не могу понять: кроме меня хоть кто-нибудь видит, насколько всё неискренне и неуместно у неё выходит?

Ладно б ещё, что поёт не имея голоса. Так ведь ещё и жеманится так, что больно на это смотреть. Как актриса погорелого театра, которую взяли с улицы, а она лицом пытается изобразить Дездемону.



Фото: Соцсети

Выходит так, как выходит.

Ах, как она страдает, как страдает: ручку с айфоном вытянет, «себяшку» щёлкнет, а едало при этом скорбное-скорбное и опухшее то ли от слёз, то ли просто опухшее после гастролей.

Совершенно неважно, по какому поводу так чудовищно горюет гОленька: может, подписота в телегу за ней не повалила, а, может, умер у неё кто. Важно другое: как она это делает.

С каким надрывом! С какими глубочайшими, как детская ванночка, подписями под трагичными фотками!

Бузова, я не знаю, что там у тебя лично произошло, но ты прекрати это. То, что ты творишь, — это просто оксюморон какой-то и ржака. Вне зависимости от остроты твоего горя.

Есть такие люди, которые где бы ни находились, что бы ни переживали, везде устроят лобное место на трухлявом бревне неактуального дома.

Больше они, увы, ничего не умеют.

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