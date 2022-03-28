С асимметричным вырезом и ремешком-цепочкой: сочетаем топ с драпировкой с джинсами, аксессуарами и не только

Топ с драпировкой является стильной базовой основой, которая отлично подойдет как к джинсам, так и к классическим брюкам.

Драпировка – эффектная деталь, которая поможет придать свежесть совершенно любому создаваемому образу. Это отличное решение для всех тех девушек, которые предпочитают следовать моде и хотят выглядеть просто превосходно.

Топы с драпировками помогают придать образу совершенно любой стиль и притягательность. Это хорошая альтернатива рубашкам и блузам. Вместе с топом можно создать просто идеальное сочетание, если носить этот наряд вместе с джинсами, юбкой, брюками и даже деловым костюмом.

Вот несколько модных и стильных вариантов, которые отлично подойдут каждой девушке, желающей выглядеть эффектно.

В стиле 2000-х годов

Отлично смотрится топ, выполненный в стиле 2000-х годов. Такие модели в свое время носили такие иконы стиля, как Кира Найтли, Пэрис Хилтон и Хиллари Дафф.

Отлично смотрится топ с асимметричной драпировкой и бретельками в виде цепочки.

Эффектна модель с декором, выполненным из страз, а также варианты из атласных тканей. Если хочется выглядеть просто потрясающе, то стоит выбрать черный топ с перекрещенными на спине бретельками.

Нарядные топы

Этот предмет гардероба может быть не только простым и обыденным, но и достаточно нарядным.

Хорошей альтернативой вечернему платью может стать костюм-двойка с топом с драпировкой. Также можно надеть просто брюки с топом и красивой накидкой. В итоге образ получится торжественным и роскошным. Дополнить образ стоит красивыми аксессуарами.

Топы с вырезами

Такая модель является одним из наиболее популярным вариантом в 2022 году. Красивый топ с драпировкой и вырезами станет самой настоящей изюминкой создаваемого образа.

Отлично смотрится такая модель с принтами в виде цветов и в сочетании вместе с джинсами и кроссовками или кедами. Это хороший вариант для прогулки или встречи с друзьями.

Уличный стиль

Для создания уличного стиля хорошо подойдет текстильный топ с асимметрией, вырезами и драпировкой.

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Такой наряд хорошо смотрится вместе с изысканными брюками с высокой талией. Именно поэтому стоит включить такой топ в свой весенний и летний гардероб.

В бельевом стиле

Топы, выполненные в бельевом стиле, пользуются огромной популярностью на протяжении нескольких сезонов. Это достаточно свободная и струящаяся модель, которая поможет придать образу изюминку.

Такой топ можно носить вместе с юбкой прямого или асимметричного кроя, чтобы выглядеть просто восхитительно.