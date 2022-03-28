С асимметричным вырезом и ремешком-цепочкой: сочетаем топ с драпировкой с джинсами, аксессуарами и не только
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Топ с драпировкой является стильной базовой основой, которая отлично подойдет как к джинсам, так и к классическим брюкам.
Драпировка – эффектная деталь, которая поможет придать свежесть совершенно любому создаваемому образу. Это отличное решение для всех тех девушек, которые предпочитают следовать моде и хотят выглядеть просто превосходно.
Топы с драпировками помогают придать образу совершенно любой стиль и притягательность. Это хорошая альтернатива рубашкам и блузам. Вместе с топом можно создать просто идеальное сочетание, если носить этот наряд вместе с джинсами, юбкой, брюками и даже деловым костюмом.
Вот несколько модных и стильных вариантов, которые отлично подойдут каждой девушке, желающей выглядеть эффектно.
В стиле 2000-х годов
Отлично смотрится топ, выполненный в стиле 2000-х годов. Такие модели в свое время носили такие иконы стиля, как Кира Найтли, Пэрис Хилтон и Хиллари Дафф.
Отлично смотрится топ с асимметричной драпировкой и бретельками в виде цепочки.
Эффектна модель с декором, выполненным из страз, а также варианты из атласных тканей. Если хочется выглядеть просто потрясающе, то стоит выбрать черный топ с перекрещенными на спине бретельками.
Нарядные топы
Этот предмет гардероба может быть не только простым и обыденным, но и достаточно нарядным.
Хорошей альтернативой вечернему платью может стать костюм-двойка с топом с драпировкой. Также можно надеть просто брюки с топом и красивой накидкой. В итоге образ получится торжественным и роскошным. Дополнить образ стоит красивыми аксессуарами.
Топы с вырезами
Такая модель является одним из наиболее популярным вариантом в 2022 году. Красивый топ с драпировкой и вырезами станет самой настоящей изюминкой создаваемого образа.
Отлично смотрится такая модель с принтами в виде цветов и в сочетании вместе с джинсами и кроссовками или кедами. Это хороший вариант для прогулки или встречи с друзьями.
Уличный стиль
Для создания уличного стиля хорошо подойдет текстильный топ с асимметрией, вырезами и драпировкой.
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Такой наряд хорошо смотрится вместе с изысканными брюками с высокой талией. Именно поэтому стоит включить такой топ в свой весенний и летний гардероб.
В бельевом стиле
Топы, выполненные в бельевом стиле, пользуются огромной популярностью на протяжении нескольких сезонов. Это достаточно свободная и струящаяся модель, которая поможет придать образу изюминку.
Такой топ можно носить вместе с юбкой прямого или асимметричного кроя, чтобы выглядеть просто восхитительно.
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