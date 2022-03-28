Тренд “все белое” набирает обороты: актуальные модели белоснежных брюк на весну и стильные сочетания

Белые брюки – это базовая вещь в гардеробе, неподвластная времени, поэтому они должны быть в шкафу любой модницы, особенно весной 2022 года, когда набирает обороты тренд “все белое”. Это однозначно хит сезона, без которого не обошелся ни один модный показ.

Белые брюки сегодня представлены моделями разных стилей и фасонов. Они позволяют создавать женственные образы и легко сочетаются с различными предметами гардероба, а также аксессуарами.

Какие же модели белых брюк наиболее актуальны этой весной и как их правильно сочетать с другими вещами, чтобы образ получился стильным и эффектным?

Рваные джинсы

Рваные джинсы – очень популярный тренд весной 2022 года. Это может быть модель с небольшим разрезом на колене или сильно порванные на коленях штаны. Они очень хорошо смотрятся как с удобной спортивной обувью, так и с изящными туфлями или босоножками на высоком каблуке.

Белоснежка

В этом году снова набирает силу тренд “все белое”, то есть в моде белоснежная одежда сверху донизу. Наступает теплое время года, а значит, скоро установится хорошая погода, и такие наряды очень хорошо будут смотреться на загорелой коже: они простые, чистые, но при этом невероятно элегантные. Особенно эффектно смотрятся белые брюки с белыми топами, приоткрывающими полоску живота. Стоит отметить, что этот цвет тоже может иметь разные оттенки, которые далеко не всегда сочетаются друг с другом, поэтому необходимо стараться выбирать белые вещи одинакового тона.

Брюки с высокой талией и укороченный топ

Брюки с высокой талией, которые могут быть узкими и даже обтягивающими или иметь более свободные штанины, широко представлены в наступившем сезоне как в обычных, так и в интернет-магазинах. Для таких брюк можно смело выбрать короткий, или, как его еще называют, кроп-топ, который помогает создать невероятно эффектный образ. Поверх можно надеть рубашку или легкое пальто, что только добавит образу стиля.

С пастельными тонами

С белым сочетается практически любой цвет, но в этом году стилисты рекомендуют выбирать мягкие пастельные тона.

Белые брюки можно носить с серым, персиковым, а также очень популярными сегодня оттенками розового и светло-голубого. Это могут быть как мягкие трикотажные вещи, так и более плотные жакеты.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Деним и белый

Сочетание джинсов и белой футболки — это настоящая классика. Но это правило прекрасно работает и в обратную сторону. Например, к белоснежным брюкам можно подобрать симпатичную джинсовую рубашку или лаконичную джинсовую куртку. Очень эффектно выглядит наряд, если завязать рукава куртки из денима на поясе – этот прием не нов, но он практически не выходит из трендов.

Деним и белый очень хорошо смотрятся вместе и отлично дополняются различными пастельными оттенками. Например, в прохладную погоду под джинсовую куртку можно надеть нежные и мягкие джемперы светло-серого или кремового цвета.

Черно-белое

Также стоит сказать о сочетании черного и белого цветов. Такой вариант можно также отнести к классике и считать его на сто процентов беспроигрышным. Важно помнить, что светлые оттенки имеют тенденцию увеличивать объемы, а более темные — уменьшать. Поэтому черный верх с белыми брюкам следует носить тем женщинам, у которых верхняя часть более крупная, чем нижняя, и есть желание воспользоваться способностью черного цвета делать фигуру стройнее.

Особенно элегантно смотрятся белоснежные брюки в сочетании с классической однотонной черной рубашкой.

Однако совершено необязательно выбирать гладкий черный верх, можно надеть узорчатые, полосатые, клетчатые топы, но следует быть очень осторожными с такими вариантами, поскольку они могут визуально полнить, несмотря на присутствие черного цвета.