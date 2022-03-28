Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 480 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 480 миллионов, а число летальных исходов – 6,12 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 19.23 мск 28 марта в ВОЗ поступили сведения о 480 170 572 инфицированных и 6 124 396 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 858 983, летальных исходов – на 2278, передает ТАСС.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 450 млн заразившихся была пройдена 10 марта, 400 млн – 10 февраля, 350 млн – 25 января, 300 млн – 8 января, 250 млн – 9 ноября 2021 года, 200 млн – 5 августа 2021 года.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрированы в США – 79 207 517. Далее следуют Индия (43 020 723), Бразилия (29 802 257), Франция (24 291 909) и Британия (20 691 127). Летальных исходов больше всего также в США – 969 628, вторую строчку занимает Бразилия (658 566), третью – Индия (521 035).

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса еще пока не закончилась, ситуацию нельзя считать завершенной. В минувшую субботу иммунолог Николай Крючков спрогнозировал начало шестой волны коронавируса в России.

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