 

Мнение: О том, почему клерки зарабатывают больше сталеваров

28.03.2022, 22:15, Разное
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Некоторые вещи людям «реального труда» никак не понять. Например, почему «белые воротнички» при прочих равных ценятся дороже «синих» в любой стране, в любой компании. Ведь вроде бы не у станка стоять, не в шахте уголёк рубать и не на пашне грязь месить по восемь часов пять дней в неделю. Знай себе, перебирай бумажки, а из физического труда – разве что мышью компьютерной подвигать да пальцами по клавиатуре постучать. Не перенапряжёшься…

Не перенапряжёшься???

Ну вот вам суровая правда жизни.

Новенькие аналитики, устроившиеся в один крупный #банк уже после начала пандемии, нынче внезапно прекратившейся, дружно пожаловались на «бесчеловечные» условия работы. Якобы, им приходится трудиться в среднем по 95 часов в неделю и спать всего по пять часов в день, а уровень тревожности уже «пробивает крышу».

Молодые банковские клерки указали, что в среднем ложатся не раньше 3:00 утра. И такая сверхурочная работа приводит к проблемам с физическим и психологическим здоровьем, а также к разладу в семьях.

Один из таких аналитиков признался: «Был период, когда я не ел, не мылся и не делал ничего, кроме работы, с утра и до поздней ночи». Другой заявил, что перспектива оказаться безработным пугает его меньше, чем ущерб организму от такого ритма жизни. Третий сообщил, что порой работа занимала и 110-120 часов в неделю, что оставляло четыре часа в день на все другие дела и сон: «Это за пределами «тяжёлой работы», это бесчеловечно».

А на закуску – о чём же мечтают и чего хотят все эти жертвы гиперактивности работодателя?

Молодые аналитики предложили ограничить рабочее время 80 часами в неделю максимум и своевременно обсуждать задачи и проделанную работу, чтобы ее не приходилось переделывать в последний момент. Кроме того, попросили не привлекать их к работе после 21:00 в пятницу и по субботам, за исключением заранее оговоренных случаев.
Нормальная рабочая неделя даже на заводе – 40 часов максимум. Сталеваров к овертайму не принудишь (наверное). А тут люди просят, как о великой милости, работать всего лишь вдвое, а не втрое больше нормы. За ту же зарплату…

Так вы всё ещё хотите поменяться местами с банковскими клерками?

Даже сейчас?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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