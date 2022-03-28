Князь Лихтенштейна Йозеф Эммануэль женился на светской львице из Колумбии

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Последний завидный жених европейской монархии – князь Лихтенштейна Йозеф Эммануэль – связал себя узами брака. В эти выходные 32-летний сын принцессы Маргареты Люксембургской и князя Николауса Лихтенштейна женился на светской львице и предпринимателе Клаудии Эчаварриа из Колумбии.

Йозеф Эммануэль является членом двух королевских семей и племянником двух правителей – князя Лихтенштейна Ханса Адама II и великого герцога Люксембурга Анри. Он родился в Бельгии, где его отец служил послом Лихтенштейна. В юности он переехал в Великобританию, где поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте, а после ее окончания вступил в Ирландскую гвардию. После увольнения из армии ведет довольно скромный образ жизни. В очереди на лихтейнштейнский престол он занимает шестнадцатую строчку.

Его избранница Клаудиа, которую желтая пресса называет по-простому Клокло, родилась в пятом по величине колумбийском городе Картахена, росла в Майами и Женеве, а теперь живет в Лондоне. По сообщениям местных СМИ она очень часто бывает на родине, где находится созданный ее матерью семейный бизнес Эчаварриа – модная империя Casa Chiqui. Сама Клокло занимается продвижением семейного бренда за пределами Колумбии – прежде всего, в США, но также и в Европе.

Йозеф-Эмануэль и Клаудия объявили о своей помолвке 17 июля прошлого года на свадьбе принцессы Терезы Лихтенштейнской и графа Каетана фон Тёрринга Йеттенбаха в Австрии. А церемонию бракосочетания решили провести на побережье Карибского моря в картахенской церкви Сан-Педро Клавер, построенной в конце 16 века..Клаудия шла к алтарю в кружевном платье с открытыми плечами, жених был одет в строгий темно-синий костюм. После церемонии у входа в церковь выступали традиционные колумбийские танцоры, на площади собрались сотни доброжелателей, желавших поздравить жениха и невесту.