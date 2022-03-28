От небинарной моды до диджитальных трендов: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

Akhmadullina Dreams

Традиционные для творчества Алены Ахмадуллиной волшебные и лесные персонажи не покинули и новую весенне-летнюю коллекцию Akhmadullina Dreams. Главный мотив коллекции – жизнь на природе: медведи, лисы и зайцы проводят время в огороде и в саду, собирают яблоки и груши, устраивают пикник. Эти мотивы соединяются в принтах с диджитал-таматикой, поддерживая актуальный тренд – единство природы и современных технологий. Среди моделей – мятный плащ с капюшоном, жилет-трансформер, брючные и трикотажные костюмы, свитеры, костюмы для занятий спортом, платья с принтами и другие.

p.p.s.

Российский бренд небинарной моды представил новую коллекцию, главная идея которой — быть и оставаться собой в мире, где все стремительно меняется. Ценности марки транслируются через вещи в трех направлениях: agender, ootd/ootn (outfit of the day/night) и upcycling. Большая часть моделей подчиняется принципу взаимного сочетания и многослойности. Вместо классической формы представлена маскулинная оверсайз-рубашка, как альтернатива белой футболке предложена майка с перемычкой. Один из главных игроков коллекции — тренч, акцент также сделан на объемные пиджаки 80-х, брюки и пальто с нарочито небрежными швами и другие модели.

ПАЧЕ

ПАЧЕ — в переводе с древнерусского “вернее”, “точнее”, “лучше”, поэтому изделия марки поддерживают тренд на минимализм. В преддверии пляжного сезона бренд представил новую коллекцию, в которую вошли как универсальные бандо и бикини, так и элегантные варианты в ретростиле с завышенной талией или удобные слитные купальники. Цветовая палитра разнообразна: здесь можно найти нюдовые модели, перекликающиеся с цветом кожи, а также яркие варианты в розовых, салатовых, синих оттенках.

Cocos Moscow

Российская марка представила коллаборацию с известным стилистом Лилит Рашоян. Основатели Cocos Moscow, Зонг Ву и Маша Титова, предложили Лилит сделать коллекцию такой, какой она себе ее представляет, у нее был полный карт бланш.

Я хотела, чтобы коллекция получилась очень простая, вписалась в любой гардероб. И нам это удалось. Вещи между собой отлично сочетаются. Получаются очень лаконичные образы. Это основа любого гардероба, простая и понятная база из дорогих натуральных тканей высокого качества,

– рассказала Лилит. В коллекцию Lilit for Cocos Moscow вошли тонкие лонгсливы, рубашки оверсайз и классической посадки, трапециевидный тренч, платье-футляр, свободные брюки с защипами и другие модели.

Ozero Swimwear

Экологичная марка Ozero Swimwear выпускает одну коллекцию в год, чтобы избежать перепроизводства и остатков. Новая линия купальников посвящена творчеству Поля Гогена. Дизайнер бренда Елена Чеурина увидела вдохновение в одном из самых знаменитых периодов творчества художника, когда он жил на Таити. Лукбук, снятый в стиле работ Гогена, представляет как классические формы купальников, так и новые модели. Раздельные купальные костюмы имеют 3 типа плавок – с высокой талией, классические бикини и модель с завязками. В модельном ряде лифов, помимо тонких бретелек и завязок, есть топы на широких лямках. Система производства сжатой ткани для купальников соответствует всем основам sustainability. Все гладкие ткани выполнены из переработанных пластиковых отходов океанического мусора и рыболовных сетей.