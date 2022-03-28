Мнение: Глупость и жадность. Россия и Украина

Очень по делу:

“1. Владимир Владимирович Путин утверждает, что Украину в современных границах создал Ленин. Это не так. Украину создал Сталин, когда присоединил к ней в 1939 году польскую Галицию. И Галиция, территория со своим особым языком, энергетикой и элементами европейского уклада жизни, после 1991 год медленно засасывала как удав телёнка всю остальную страну, превращая её в своё подобие. А зачем Сталин так поступил? Из жадности, чего же не хапнуть на халяву, если оно “плохо лежит”. Опять же, параграф в учебник истории про царя-присоединителя территорий разве помешает?

2. Концепцию “Украина – не Россия” придумал не Кучма, а Ельцин и прочие российские демократические силы, потребовавшие в 1990 году суверенитета над сибирским нефтегазом, и организовавшие в 1991 году смещение Горбачёва через роспуск СССР. Кучма в своей книге только зафиксировал реальное положение вещей.

3. Процесс культурного разделения Украины и России запустил не “кровавый пастор Турчинов” в 2014 году, а лично Владимир Владимирович Путин годом раньше, когда потребовал от Януковича разорвать безобидное и бессмысленное соглашение про Ассоциацию с ЕС. Янукович пытался объяснить Путину, что народу это не понравится, что у него слабый ОМОН и офис президента находится в городе, где за него почти никто не голосовал. Но то ли угрозы, то ли 3 миллиарда долларов его убедили.

4. От интеграции Восточной Украины в Россию по мирной крымской модели отказался сам Путин в мае 2014 года после визита в Москву швейцарского президента Буркхальтера. Что было у Буркхальтера в папочке мы не знаем, но оно сработало.

4а. Отделение части Донбасса от Украины по военной модели при поддержке РФ летом-осенью не сопровождалось полноценной интеграцией Донбасса в Россию. В ДНР и ЛНР условия жизни с 14 по 22 год оказались существенно хуже, чем в близлежащих регионах Украины. Обстрелы украинской артиллерии тому, конечно, способствовали, но дело было, главным образом, не в них, а в жадности Путина, который тратил деньги на силовиков, но не на имиджевую привлекательность “русского мира”. В итоге сражение за симпатии русскоязычного населения Восточной Украины за 8 лет было полностью и безоговорочно проиграно. Самому Путину, впрочем, об этом не доложили, поскольку к этому времени в России завершилось строительство автократии, где ни один разумный человек не станет докладывать начальству информацию, которую начальство не хочет слышать.

5. Концепция “Украины как анти-России” (включая вытеснение русского языка и разрыв культурных связей) в 2014 году ещё не победила. Электоральная роль юго-востока сошла на нет, но одновременно снизилась и консолидация условного Запада Украины, ранее противостоявшего пророссийскому Востоку. Даже в этих исключительно благоприятных для них условиях галицийские активисты воплощали концепцию “анти-России” в жизнь медленно и печально при довольно скромной финансово-административной поддержке США и кардинального успеха не добились. Избрание русскоязычного президента Зеленского и победа его неидеологической и не-галицийской партии в 2019 году продемонстрировали, что у галицийских активистов гегемонии в Украине по-прежнему нет.

6. Эта концепция победила окончательно где-то между 24 февраля и 2 марта 2022 года. Приказ о штурме Мариуполя по модели Алеппо поставил на самой идее русского мира жирный крест. Теперь ценою свободного употребления русского языка станет возможный приход “освободителей” с градами и бомбами. Эффект сгоревшего Мариуполя ничем не перешибить. “Проект русского мира” закрыт окончательно. Сталин запустил процесс ликвидации русского мира, а Путин довёл дело до конца.

Милюков как-то спрашивал “Что это: глупость или измена?”

У меня нет ответа. Да теперь это в общем уже и не важно.

Как там было в классическом фильме: “Слушай, папаша, вчера в это же время твой дружок Фокс, мне замечательные слова сказал:

самое, говорит, дорогое на земле, это глупость, …

потому что за неё дороже всего приходится платить.

Это ты к чему?

А к тому, что мне моя глупость, по самой дорогой цене обойдётся. Глупость и жадность” (ВАДИМ ГОНЧАРОВ)

Очень классная запись известного политолога Вадима Гончарова в его ФБ. Вадима мы знаем – еще недавно мы плечом к плечу боролись с ковидо- и вакцинобесием.