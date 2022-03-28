 

COVID-19 может быть связан с эмоциональным насилием

28.03.2022, 21:59, Разное
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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Pediatrics , среди пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа значительно увеличилось количество обращений, связанных с насилием. Кроме того, в особенности, это касается эмоционального насилия. Сообщает портал MedicalXpress.

В процессе работы научные сотрудники Бостонской детской больницы проанализировали различия в схемах консультаций и направлений за 11 месяцев до пандемии COVID-19 и после ее возникновения. В результате исследователи обнаружили, что в период после появления коронавируса произошло значительное увеличение личных консультаций со специалистами. Примечательно, что чаще всего они были связаны с эмоциональным насилием.

Также наблюдалось существенное увеличение числа обращений за психологической помощью. Отмечается, что единственной практикой, которая продемонстрировала сильные различия в общем количестве и конкретных причинах обращения, а также связанных типах направлений до и после появления COVID-19, было учреждение первичной медико-санитарной помощи.

Таким образом, специалисты из Бостона пришли к выводу, что полученная информация указывает на то, что коронавирусная инфекция нового типа может крайне негативно влиять на эмоциональное состояние человека.



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