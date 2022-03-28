 

Настенька и волосики – Личное мнение

28.03.2022, 21:45, Разное
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К Настеньке Волочковой на дом приехал стилист.

Посидели, закусили, покрасили Насте волосики. Всё было очень душевно, думаю.


Фото: Соцсети

Но. Это чёртово «но» есть всегда.

Оценим результат работы стилиста?

Волочкова тут же похвасталась новой причёской под звуки рояля. Стилист-то, как оказалось, ещё и поёт. Очень всё, повторю, душевно.

https://t.me/lenamiro/11213

Но вы всё-таки обратите внимание на волосики Насти. Точнее, на их остатки, через которые просвечивает весь интерьер её дома.

Волосиков у Насти — очень мало. Они — очень слабенькие. К ним уже ничего не пришить и даже не прицепить на заколках. Там даже в микроскопический хвостик собрать нечего.

И вот это вот всё Волочкова упорото продолжает выжигать пергидролем. Чего она добивается? Алопеции?

Там и так уже череп просвечивает.

Когда женщина теряет волосы в результате заболевания — это трагедия. Когда она по собственной воле выжигает их остатки под закуску — это дурь.

Я понимаю: хороших волос у Насти не было никогда. Но какие-никакие они всё-таки были. Было не густо, но и не критично. А теперь у Волочковой на башке — причёска под названием «Остатки сладки».


Фото: Соцсети

Берегите волосики, женщины! Хольте их, лелейте и между желанием быть блондинкой и женщиной с хотя бы нормальными волосами выбирайте второе.

У вас были в жизни периоды «плохих волос»? Справились?

У меня — да.

Как-то давно горе-стилист обкорнал меня лезвием. Как вспомню — так вздрогну. Очень долго и мучительно пришлось потом всё восстанавливать.

Источник: Лена Миро



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