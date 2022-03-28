Настенька и волосики – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
К Настеньке Волочковой на дом приехал стилист.
Посидели, закусили, покрасили Насте волосики. Всё было очень душевно, думаю.
Фото: Соцсети
Но. Это чёртово «но» есть всегда.
Оценим результат работы стилиста?
Волочкова тут же похвасталась новой причёской под звуки рояля. Стилист-то, как оказалось, ещё и поёт. Очень всё, повторю, душевно.
https://t.me/lenamiro/11213
Но вы всё-таки обратите внимание на волосики Насти. Точнее, на их остатки, через которые просвечивает весь интерьер её дома.
Волосиков у Насти — очень мало. Они — очень слабенькие. К ним уже ничего не пришить и даже не прицепить на заколках. Там даже в микроскопический хвостик собрать нечего.
И вот это вот всё Волочкова упорото продолжает выжигать пергидролем. Чего она добивается? Алопеции?
Там и так уже череп просвечивает.
Когда женщина теряет волосы в результате заболевания — это трагедия. Когда она по собственной воле выжигает их остатки под закуску — это дурь.
Я понимаю: хороших волос у Насти не было никогда. Но какие-никакие они всё-таки были. Было не густо, но и не критично. А теперь у Волочковой на башке — причёска под названием «Остатки сладки».
Фото: Соцсети
Берегите волосики, женщины! Хольте их, лелейте и между желанием быть блондинкой и женщиной с хотя бы нормальными волосами выбирайте второе.
У вас были в жизни периоды «плохих волос»? Справились?
У меня — да.
Как-то давно горе-стилист обкорнал меня лезвием. Как вспомню — так вздрогну. Очень долго и мучительно пришлось потом всё восстанавливать.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет