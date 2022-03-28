Исход

«Спецоперация» в Украине ускорила распад международной структуры РПЦ.

Патриарх Кирилл. Фото: РИА Новости

Украина

РПЦ потеряла Украину. До начала нынешних трагических событий в юрисдикции Московского патриархата там находилось примерно 13 тысяч приходов, объединенных в 53 епархии УПЦ МП. Еще примерно 8 тысяч украинских приходов принадлежат независимой от Москвы Православной церкви Украины (ПЦУ).

Уже в первые дни «спецоперации» одна за другой украинские епархии стали прекращать поминовение патриарха Московского Кирилла, разделяющего, по их мнению, ответственность за происходящее, и заявлять о своем стремлении к автокефалии (полной церковной независимости). В православной традиции отказ от поминовения предстоятеля практически означает выход из-под его юрисдикции.

География «непоминания» охватывает всю Украину. На русскоязычном востоке от Кирилла отреклись Сумская и Вознесенская епархии, на украиноязычном западе — Луцкая, Владимир-Волынская, Львовская, Мукачевская, Тернопольская, Черновицкая, в центре — Белоцерковская, Винницкая, Шепетовская… Всего таких епархий около 20, но на уровне приходов Кирилла не поминают и в других диоцезах. Вековой оплот «русского мира» — Почаевская лавра на Волыни — также прекратила поминовение, а в других лаврах — Киево-Печерской и Святогорской — Кирилла поминают скороговоркой, без пышных титулов. 20 марта в ПЦУ перешел целый монастырь УПЦ МП — Новоафонский во Львове.

21 марта синод ПЦУ, собравшийся в Киеве, призвал духовенство и общины УПЦ МП прервать остатки канонических связей с Москвой и перейти в ПЦУ. Им гарантируются сохранение сложившейся епархиальной структуры либо ставропигия — прямое подчинение предстоятелю ПЦУ, минуя местных епископов.

На фоне «спецоперации» у православных украинцев, желающих сохранить связь с мировым православием, не остается выбора. Просить автокефалию у Москвы, как раньше предлагали «умеренные» архиереи УПЦ МП, в новых условиях абсолютно нереально. Московская патриархия даже отменила Архиерейский собор, назначенный на май, из-за того, что на него не приедут украинские и прочие зарубежные архиереи. А без такого собора, который по Уставу РПЦ созывается не реже одного раза в четыре года, патриархия оказывается вне правового и канонического поля. Ее авторитет в мировом православии утрачен. Общение с Кириллом теперь выглядит как «соучастие», а христианский мир не опознает РПЦ как свою часть.

В знак солидарности с украинскими собратьями клирики Белорусского экзархата РПЦ также прекращают поминовение патриарха, это движение в Беларуси набирает обороты.

С такими клириками, как сообщает группа «Христианское видение», созданная во время протестов 2020 года, уже работают «компетентные структуры»…

Страны Балтии

После пары недель колебаний, 17 марта, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев) заявил, что «решительно осуждает (…) РФ против Украины», и признал «несовпадение взглядов» своей паствы с путинским патриархом.

На следующий день появилось обращение митрополита Рижского и всея Латвии Александра (Кудряшова), в котором употребляются термины, зарпещенные в РФ в применении к «спецоперации». «Решение вопросов международных отношений военным путем является недопустимым», — восклицает Александр. Выражая явный испуг из-за закономерного роста антироссийских настроений, иерарх заверил, что «православные русскоговорящие латвийцы патриотично настроены и лояльны Латвии и не несут ответственность за действия других государств».

Митрополит РПЦ в Эстонии Евгений (Решетников), который еще недавно возглавлял Московскую духовную академию, подписал заявление Совета церквей Эстонии с осуждением «ужасных событий (…) в Украине» и с перечеслением шокирующих фактов, которые нам запрещено приводить, несмотря на упоминание их в резолюции Генассамблеи ООН. Но самое удивительное в этом документе не его текст, а то, что митрополит Евгений 20 марта оказался в Москве, где сослужил патриарху в храме Христа Спасителя, смиренно выслушивая очередную «святейшую» проповедь в поддержку «спецоперации».

Запад

Приходы РПЦ на Западе со сталинских времен использовались как своего рода миссионерские центры советско-русского мира. Клир и приходские советы таких храмов в большинстве случаев состоят из сторонников политики Кремля, предпочитающих «любить Родину» на расстоянии. Однако даже для этих проверенных и закаленных соотечественников события в Украине — too much. Священник Вадим Карпенко из берлинского собора Воскресения еще в конце февраля перешел в Константинопольский патриархат, за что РПЦ «запретила» его в служении.

Но «примером для подражания» стал Свято-Никольский приход в Амстердаме, все шесть священников которого перешли из РПЦ в тот же Константинопольский патриархат.

Этот приход занимал выдающееся положение в Московском патриархате как эталон «миссионерского служения в инокультурной среде».

Всего два года назад присоединился к РПЦ глава Парижской архиепископии митрополит Иоанн (Реннето), а теперь вот ему приходится спешно искать пути возвращения в Константинопольский патриархат. Не выбирая выражений, он написал письмо Кириллу, заявив о своей «полной солидарности» с Украиной. Вслед за епископатом УПЦ МП Иоанн требует от патриарха хотя бы призыва к Путину прекратить «казавшийся до недавних пор невозможным братоубийственный конфликт между двумя народами и двумя странами, объединенными многовековой историей и общей верой во Христа». Он с удивлением открыл для себя непонимание патриархом Евангелия и разрешил своим клирикам не поминать предстоятеля.

В затруднительном положении оказалась та часть Русской зарубежной церкви (РПЦЗ), которая в 2008 г. признала над собой власть Московского патриархата. Ее паства сосредоточена в основном в США и крайне негативно воспринимает «спецоперацию». На приходах РПЦЗ распространилась информация, что синод этой церкви полуофициально разрешил им самостоятельно решать вопрос о поминовении патриарха, признав, что часть епископов перестала его поминать. Впрочем, официально синод не подтверждает эту информацию.

Секретарь Испанско-Португальской епархии РПЦ протоиерей Андрей Кордочкин, пока еще остающийся под омофором патриарха, но жестко критикующий его позицию, отмечает, что практика подавления инакомыслия в церкви обречена на провал. По его словам, стремление Кремля и патриархии решать за украинцев их собственную судьбу не имеет перспектив, а значит, «спецоперация» (о. Андрей выражается иначе) не будет иметь успеха.

Братская поместная церковь

Последнюю попытку «вразумить своего собрата» предпринял 19 марта предстоятель Польской православной церкви митрополит Савва. Он призвал патриарха Кирилла обратиться напрямую к «Русской армии» с соответствующим призывом — в наивном убеждении, что эта армия «прислушается к силе духовного авторитета патриарха». Сейчас официальный сайт Польской церкви уже заблокирован в РФ.

Не дождавшись ответа от патриарха,

уже весь епископат Польской православной церкви напрямую обратился к президенту РФ Именем Христа с требованием прекратить военные действия.

Православные епископы Польши, вслед за Киевским митрополитом Онуфрием, приравнивают «спецоперацию» ко греху библейского Каина, убившего своего брата Авеля. Собор констатирует осквернение святынь и разрушение храмов в результате военных действий и не может понять причины и цели этих действий.

Игнор со стороны Кирилла обернулся переходом Польской церкви — в прошлом верной союзницы РПЦ — в «антимосковский» лагерь Константинопольского патриарха Варфоломея. Вместе с президентом Польши Дудой митрополит Савва пригласил Варфоломея приехать в Польшу «для поддержки беженцев из Украины». И патриарх моментально принял это приглашение — чтобы у самой кромки «спецоперации» «благословить, утешить и укрепить бесчисленных беженцев».

…Российские же епископы-пропагандисты продолжают соревноваться в виртуозном владении оруэлловским новоязом. Сызранский епископ голосует за резолюцию о безоговорочной поддержке Верховного главнокомандующего, Сыктывкарский архиепископ воспевает в стихах «окончательное решение украинского вопроса», а Рязанский митрополит объявляет дезертирами всех, кто уехал из РФ, не выдержав взрыва патриотического милитаризма или из-за страха.

Протодиакон Андрей Кураев, не учитывавший в своих блогах предписаний Роскомнадзора и не покидавший Москву, получил блокировку от ведомства и перспективу уголовного преследования, которому уже подвергся его атеистический коллега-оппонент Александр Невзоров. Несмотря на разное до противоположного отношение к вере в Бога, Кураев и Невзоров в этот час оказались по одну сторону.

А что патриарх? Оказывается, у него есть сострадание! Но избирательное. Он направляет трогательное соболезнование Си Цзиньпину в связи с гибелью 130 китайцев в авиакатастрофе, но молчит о гибели православных людей «на землях исторической Руси». А значит, исход христиан из РПЦ продолжится.

Александр Солдатов, обозреватель «Новой газеты»

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