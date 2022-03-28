Мнение: Неточные аналогии

На мой взгляд пытаться измерять намерения Кремля в идущей сейчас практически открытой схватке с Западом в рациональном поле практически бессмысленно и бесперспективно. У диктатур есть имманентное свойство отказываться от восприятия реальности. Гитлер, даже сидя безвылазно в бункере, продолжал надеяться не просто на какой-то перелом в войне, а даже на победу в ней. Подозреваю, что высшее кремлевское руководство не слишком далеко от него ушло в этом плане. Поэтому там, где любой нормальный рационально мыслящий человек просто зафиксирует убытки и подведет черту под провалом, подобные люди продолжают нагромождать всё новые и новые решения, ведущие к ускоренному коллапсу.

Нынешняя ситуация напоминает именно последние дни Третьего рейха — как раз с точки зрения совершенно неадекватной оценки происходящего. Любые исторические аналогии, конечно, вещь в себе, и вряд ли стоит их применять их «один-в-один», но и сравнивать с уже имеющимися историческими событиями тоже полезно. В конце концов, психология человека мало меняется в разные исторические периоды, а уж психология деспотов, да еще и с отчетливыми отклонениями в психике – тем более.

Что это означает в практическом плане? То, что Кремль ведет себя крайне предсказуемо, а в политике это весьма полезное для противника свойство. Главное — держать предсказуемого врага в коридоре и не давать ему из него выйти. Все остальное он сделает сам.

Можно вспомнить, как аккуратно и очень нежно Байден подводил Путина к решению 24 февраля, буквально боясь спугнуть. И точно так же сейчас он делает всё, чтобы выйти из конфликта было бы невозможно — либо цена за этот выход была неприемлемой. Для Байдена (а точнее, для тех групп, которые он представляет — как национальных, так и глобальных) есть два уровня борьбы: на военном уровне всю тяжесть должна нести Украина, обескровливая силовой ресурс Кремля, на политическом и экономическом заплатить за все придется Европе. При этом и Украина, и Европа имеют в кармане обещания США о текущей помощи, а в дальнейшем — после победы над Кремлем — обещания участия в репарациях, которые должны будут как минимум компенсировать текущие расходы на войну.

Уже поэтому измерять потери Европы и Украины текущими убытками бессмысленно: они однозначно рассчитывают на последующую компенсацию, хотя США, конечно, партнер тот еще. Но суть от этого не меняется: у Кремля и его противников слишком сильно отличается горизонт планирования, что вполне логично: сидящий в бункере Гитлер в марте-апреле 45 года вряд ли задумывался о послевоенном устройстве мира, ему было просто некогда. А вот его противники начали планировать этот будущий мир еще в Тегеране, затем — в Ялте, ну, а зафиксировали рамочные положения нового мирового порядка уже в Потсдаме. Сейчас ситуация структурно иная: но новый мировой порядок однозначно будет создан с участием не только национальных государств, но и с участием корпоративных структур и международной бюрократии, которая реализует консенсусные решения глобальных элит, вырабатываемые как на отраслевых форумах, так и на общих глобальных площадках вроде Давоса. Поэтому новый мир будет более сложным с точки зрения формализации его базовых положений и институтов.

Уже поэтому выигрыш Кремля в этой борьбе представляется не просто сомнительным, а даже невозможным: вся российская знать попросту вычеркнута из списков, она принимать участие в выработке любых соглашений не будет. Скорее всего, по итогам нынешней войны ее попросту снесут, а новая российская элита просто подпишет все документы, как проигравшая сторона. Я думаю, что Навального как раз и держат для этой роли, но может, там будет какой-то немного другой сюжет.

В любом случае цели Запада выглядят вполне рациональными, а итог для Кремля в этой борьбе слишком предсказуемым. Конечно, можно сыграть психического и попытаться противопоставить что-то иррациональное. Но в конце концов, на любого буйного всегда есть санитары, которые привычно его упакуют и вернут в изолированное пространство.

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