Мизинцев: В украинских портах заблокированы более 60 иностранных судов
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Россия ежедневно открывает гуманитарный коридор для выхода иностранных судов, заблокированных в украинских портах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Вооруженные силы РФ ежедневно с 08.00 до 19.00 (время московское) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили», – цитирует его ТАСС.
По его данным, в украинских портах остаются заблокированы более 60 иностранных судов.
«Несмотря на предпринимаемые Российской Федерацией усилия, украинская сторона продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море», – сказал он.
Ранее в Минобороны заявили, что минная опасность не позволяет судам покинуть порты Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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