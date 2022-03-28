Мизинцев: В украинских портах заблокированы более 60 иностранных судов

Россия ежедневно открывает гуманитарный коридор для выхода иностранных судов, заблокированных в украинских портах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вооруженные силы РФ ежедневно с 08.00 до 19.00 (время московское) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили», – цитирует его ТАСС.

По его данным, в украинских портах остаются заблокированы более 60 иностранных судов.

«Несмотря на предпринимаемые Российской Федерацией усилия, украинская сторона продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море», – сказал он.

Ранее в Минобороны заявили, что минная опасность не позволяет судам покинуть порты Украины.

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