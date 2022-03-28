 

Мизинцев: В украинских портах заблокированы более 60 иностранных судов

28.03.2022, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия ежедневно открывает гуманитарный коридор для выхода иностранных судов, заблокированных в украинских портах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вооруженные силы РФ ежедневно с 08.00 до 19.00 (время московское) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили», – цитирует его ТАСС.

По его данным, в украинских портах остаются заблокированы более 60 иностранных судов.

«Несмотря на предпринимаемые Российской Федерацией усилия, украинская сторона продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море», – сказал он.

Ранее в Минобороны заявили, что минная опасность не позволяет судам покинуть порты Украины.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Конгресс США предупредил Минск о последствиях стрельбы по протестующим

21.03 / В СПЧ отреагировали на призыв украинского врача кастрировать солдат ВС России

20.01 / Никитюк рассказала, сколько метров у нее квартира

23.10 / Более 40 млн человек заразились коронавирусом — и число заражённых растёт

12.01 / США предложили Финляндии и Швеции обсудить членство в НАТО

21.12 / Ученые обнаружили важный риф у берегов Антарктиды

05.03 / Chery представит в РФ новый кроссовер EXEED LX в марте 2022 года

08.04 / «Спряталась у всех на виду» — Трампа поймали с «запретной» бутылкой колы

22.07 / Американский политолог – пандемия подорвала статус США как мирового лидера

30.05 / Партия Саакашвили прекратила бойкот грузинского парламента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика