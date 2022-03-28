 

МО: В подвалах Мариуполя обнаружили тела с вырезанными неонацистскими символами

28.03.2022, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В подвалах домов были найдены тела мирных жителей Мариуполя со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой, сообщили в Минобороны.

«В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», – сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

Также сообщалось, что эвакуированные из Мариуполя мирные жители рассказали о националистах, забрасывающих гранатами подвалы зданий, где находились женщины и дети.

«Спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами», – сказал Мизинцев.

Ранее сообщалось, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Минобороны рассекретило документы о трубопроводе для блокадного Ленинграда

05.10 / В Молдове открыли уголовное дело на генпрокурора и задержали его

25.09 / Лавров: малийцы обратились за помощью к российской ЧВК для выполнения международных обязательств

07.08 / Медикам и чиновникам в Москве предлагают привиться от COVID-19

17.05 / В Германии создали первый электродвигатель без магнитов

15.01 / “Хочу – беременная”. 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот

10.05 / Vivo расширяет программу поддержки флагманских смартфонов

05.10 / Тестировщики поделились впечатлениями от Sony PlayStation 5

09.07 / Guardian – опасно и преждевременно — ведущие эксперты призывают Джонсона отложить снятие коронавирусных ограничений

08.03 / Guardian – эксперты призвали американские штаты не торопиться с отменой ограничений, пригрозив четвёртой волной COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика