 

Минобороны сообщило о возможном дрейфе сорванных с якоря украинских мин в Черном море

28.03.2022, 21:23, Новости дня
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Украинские мины, сорванные с якоря, угрожают гражданскому судоходству в акватории Черного моря, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. В проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин», – цитирует его ТАСС.

Мизинцев добавил, что только по счастливой случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины обезврежены и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали.

В понедельник в ВМС Румынии сообщили, что в Черном море засекли и обезвредили морскую мину, ее заметили в 70 километрах от румынского полигона Капу Мидия.

Ранее минобороны Турции сообщало об обнаружении мины в Черном море. По данным министерства, мину заметили у границы с Болгарией. Позднее ее обезвредили.

В субботу минобороны Турции подтверждало, что найденный в тот день Босфоре предмет – мина, и сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по этому вопросу. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось. Накануне в Турции рассказали о ситуации в Черном море из-за обнаруженной мины.

ФСБ РФ ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации РФ установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ржавые украинские мины несут угрозу для всей Европы.

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