Мнение: Новый город в Крыму, Медведев про Ленина, арабы поставили на Путина

1. В России продолжают готовить планы по основанию и строительству новых городов. Ранее критики всячески высмеивали идею строить новые города в Сибири и на Дальнем Востоке: мол, там и климат «не тот», и народ оттуда уезжает. Что ж, посмотрим, что они скажут насчёт региона, где климат «тот» и куда народ, напротив, приезжает:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/zachem-rossii-nujen-novyi-gorod-v-krymu-na-50-tysiach-jitelei-62333dac475391206b6b4dc1

Планы строительства этого города появились еще осенью 2021 года, а сейчас проект уже планируют внести в федеральное правительство. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов (источник: РИА Новости).

Судя по заявлениям и планам, это довольно амбициозный и дорогой проект — наряду с планами строительства города на Дальнем Востоке России, с помощью которого можно объединить агломерации Владивостока и Артема в один город-миллионник.

И вот для чего нужен город подобного типа в Крыму:

– Новая база для жилищного строительства.

– Новая и современная база для рекреационных районов полуострова. Это будет не просто город, а город-курорт на 50 тысяч жителей. Еще в 2021 году его планировали назвать «Новой Евпаторией».

– Новый город может стать частью проекта по объединению столицы Крыма и других крупных городов в крупную агломерацию.

– Он позволит привлечь на полуостров огромные инвестиции, создать современную бизнес-инфраструктуру, высокозвёздочные отели для отдыхающих.

2. Дмитрий Медведев про тех, кто решил уехать из России за рубеж, в том числе чтобы оттуда продолжать критиковать власть:

https://t.me/medvedev_telegram/19

http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/3206/

Смотрите, те, кто просто уехал, я не буду давать морально-нравственную оценку, потому что я не знаю побудительных мотивов каждого из них, они могут быть разными. Как принято говорить, не судите, да не судимы будете. Хотят, пусть возвращаются. Тот, кто не вернётся, ещё раз говорю, скорее всего, это будет его личный выбор, а некоторых и жалеть не надо.

Но есть большая разница между теми, кто просто уехал, и теми кто выражает активную позицию несогласия с решениями властей, с проведением специальной операции, более того, ещё и становится на позицию другой стороны.

Я исхожу из того, что в обычной ситуации критика решений власти, в том числе и верховной власти, – совершенно нормальное дело. Ну вот эти решения не нравятся, я с этим не согласен, это я вообще, считаю, приведёт к нехорошим последствиям и так далее. Это нормально. Но не в этой ситуации.

Потому что в противном случае мы можем скатиться на позицию большевиков, в том числе и Владимира Ильича Ленина, которые в период Первой мировой войны желали своему отечеству поражения в войне. А это не просто аморальная вещь, это предательство. И вот эти люди, они себя поставили в такое положение. И, вне всякого сомнения, эти люди стали нерукопожатными. Но таких людей немного. Они есть тоже. Но тем не менее это не относится к тем, кто просто по каким-то причинам уехал – ну это, ещё раз говорю, личное дело. Поэтому нужно отличать просто отъезд, какими бы это причинами ни объяснялось, от предательства.

3. Американцы начали подозревать, что даже такие традиционные союзники, как Саудовская Аравия, их больше не уважают:

https://lenta.ru/news/2022/03/27/revenge/

Саудовская Аравия хочет отомстить президенту США Джо Байдену за его недружественное отношение и делает ставку в пользу российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказала журналист Анчал Вохра в своей статье для американского журнала Foreign Policy, цитату из которой приводит РИА Новости.

Вохра обратила внимание, что Эр-Рияд не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

Они ссылаются на приверженность ОПЕК+1 — расширенной версии нефтяного картеля, в который входит Россия. Их объяснение в том, что ситуация на Украине до сих пор не привела к массовым перебоям в поставках нефти, следовательно, нет необходимости увеличивать добычу

По мнению автора статьи, это решение носит политический характер. В прошлом саудовские правители несколько раз увеличивали или сокращали объемы производства нефти, чтобы угодить союзникам в США. Теперь же, считает Вохра, выбор в пользу поддержания высоких цен показывает, что в Персидском заливе больше не нуждаются в одобрении со стороны Вашингтона и заключают новые союзы с единомышленниками.