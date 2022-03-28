Мнение: О выборе мало-мальски думающих русских

Почему и зачем так резко побежали «мозги» из России после начала… ну, вы сами-знаете-чего?

Почему это может обернуться катастрофой, ещё большей, чем все эти западные #санкции?

А, самое главное, обернётся ли?

Да, это снова о том, что десятки тысяч российских «айтишников» уже поспешно переместились в такие признанные мировые IT-центры, как Грузия, Армения и Турция. А ещё сотня тысяч минимум — сидят «на чемоданах».

Но… Всё ли так просто?

Давайте не будем лукавить: бегут всё же лучшие. Те, кто прошли жёсткий отбор в лучшие фирмы. Те, кто умеют сравнивать и сопоставлять. Те, кто рациональны до мозга костей. То есть, «бегство» — это их рациональный выбор.

Почему он был сделан именно таким?

Вот взгляд на ситуацию немного изнутри отрасли.

«Я работаю 6 лет в IT-компании, занимающейся разработкой многих заграничных проектов на аутсорсе. Компания в несколько сотен человек. Знаю ситуацию не понаслышке.

На мой взгляд, главная причина [исхода] – тотальное идеологическое поражение властей в борьбе за молодёжь. Особенно за наиболее талантливую его часть.

Среди них распространен либеральный взгляд на Россию. В IT 90% – молодые люди от 22 до 35 лет. Люди образованные, но однобоко, общественные науки им чужды. Для них основной канал информации – «Медуза» и в какой-то степени почившее «Эхо Москвы». Причём, большинство не допускает мысли, что там могут говорить неправду/полуправду.

Это приводит к тому, что в IT большое число радикально либеральных людей. Они искренне считают, что #Россия ужасна, что у нас беспробудная нищета, тирания и всех подряд сажают за критику Путина. Они и в прошлые годы уезжали активно (хотя часть потом, прозрев, возвращались), и только ковидные ограничения затормозили процесс.

Сейчас они искренне ненавидят Россию за спецоперацию. Они верят, что у нас тут больше не будет ни техники, ни интернета, а бытовые вещи станут неимоверно дорогими. Многие убеждены, что в ближайшие недели #НАТО вступится за Украину, и весь мир начнёт войну против РФ.

IT – такая сфера, где компании соревнуются в том, насколько крутые условия они дают своим работникам. И когда EPAM или JetBrains действительно остановили работу и начали перевозить людей за границу, наши аутсорсники собезьянничали и тоже начали перевозить людей. Только если JetBrains реально закрывает офис и перевозит людей в другие города с офисами, то аутсорсники просто дают денег и консультации, как свалить в Турцию, Сербию или такие «знаменитые» IT- центры как Грузия или Армения.

А когда стали давать деньги и помогать с документами и жильём, сразу подтянулись менее радикально настроенные либеральные айтишники, потому что для них это выглядит как клёвое бесплатное путешествие в другую страну. То есть, основная проблема именно в людях и их безоговорочной вере в то, что им положили в голову либеральные СМИ, ФБК и прочие подобные персонажи.

Итого, как мне кажется, три категории айтишников, которые сейчас уезжают:

1. Те, у кого компания закрывает офисы или приостанавливает работу, и в связи с этим перевозит людей. (Почему компании это делают, тоже вопрос не всегда однозначный).

2. Радикальные либералы, которые и так ненавидели Россию, а теперь особенно.

3. Те, кто поехал потому, что компании из имиджевых соображений дают халявные финансы.

Люди из третьей категории скорее всего в большинстве вернутся. Из первой и второй будут возвращаться гораздо медленнее»

Добавлю, что автор прав в исходном посыле: IT – это про мозги

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