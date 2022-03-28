 

Тимоти Шаламе, Эндрю Гарфилд, Джейсон Момоа и другие самые стильные мужчины премии “Оскар-2022”

28.03.2022, 20:45, Разное
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Когда дело доходит до вечерней моды, нет лучшей сцены для демонстрации наряда, чем “Оскар”. Это всегда понимали звездные девушки, но мужчины старались держать себя в рамках и, зачастую, ограничивались традиционным дресс-кодом. На вчерашней церемонии место классическим смокингам и галстукам-бабочкам тоже нашлось. Но маленькая революция стиля все же случилась. 

Свой вклад в wow-эффект внесли многие, включая звезду “Дюны” Тимоти Шаламе – с частично обнаженным торсом и в блестящем жакете Louis Vuitton. Уэсли Снайпс пошел еще дальше, выбрав бордовый костюм с шортами Givenchy и лосинами в тон. Тренд на пастельные оттенки поддержали сразу двое: звезда фильма “Власть пса” и настоящий законодатель мод Коди Смит-Макфи был в пудрово-голубом костюме Bottega Veneta, а певец Себастьян Ятра сочетал розовый смокинг Moschino с черным галстуком-бабочкой. Ставку на total black сделал рокер Трэвис Баркер в Maison Margiela, на total red – актер Симу Лю в Versace. 

Кто еще пришел на премию не зря – хотя бы с модной точки зрения – представляем в нашей галерее.

Тимоти Шаламе в Louis VuittonЭндрю Гарфилд в Saint LaurentКоди Смит-Макфи в Bottega VenetaРами Малек в PradaДжейсон МомоаУэсли Снайпс в GivenchyДжейк Джилленхол в GivenchyСебастьян Ятра в MoschinoШон МендесКортни Кардашьян и Трэвис Баркер в Maison Margiela



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