Мнение: А чо там ковид?



Маска на украинском глобусе

Александр Гинцбург призвал не считать оконченной пандемию COVID-19

Со всеми войнами народ расслабился и как-то совсем позабыл про ковид, хотя еще каких-то пару месяцев (!) назад о нем только и было разговоров, и главное – все те, кто сейчас делает вид, будто никакого ковида никогда не было и они вообще плохо знают, что это такое – относились к нему со зверской серьезностью, в частности, собирались колоться от него еще и еще, “как нам велит доказательная медицина”. А уж о том, чтобы снять маски и признать их полную бессмысленность, и речи не было!

Всё это – “люди на тумблере”. Тумблер “ВКЛ” – они дико озабочены, соблюдают все требования властей и предписания врачей, не позволяют себе даже в мыслях усомниться ни в чем, что им говорят с высоких трибун относительно “смертельной опасности” и “мер предохранения”. Тумблер “ВЫКЛ” – всё, забыли как и не было, и даже “да мы всегда знали, что это ерунда”.

А я вот решил все-таки проведать забытого героя, который “исчез” и “теперь абсолютно не опасен”. Как он там поживает, в забвении и печали? Заглянул, естественно, первым делом на любимый сайт ковидной статистики – https://yandex.ru/covid19/stat. Нажимал с некоторым трепетом: ведь столько событий, столько взрывов, убитых, раненых, угроза Третьей мировой, ядерного Армагеддона… Опять же – Яндекс вроде как тоже под санкциями, и писали, что из-за блокады платежей даже под угрозой банкротства…

Но нет! Что вы думаете – все работает, как прежде! Напомню, что ВОЗ – чуть ли не единственная международная организация, откуда Россию НЕ выгнали. Видать, и с Яндексом так, не забалуешь: банкротство не банкротство, а ковидную статистику – вынь да положь. И в ежедневном режиме, без дураков!

Ну ОК. Посмотрим для начала, что у нас по России. Да, кривые как заражаемости, так и смертности неуклонно идут на спад. Но по цифрам – обстановка совсем не такая уж радужная! Скажем, по данным на вчера, 27 марта: заражений в день – 23 тыс., смертей от ковида – 338. Для сравнения возьмем ту же дату, но за прошлый, 2021 год: 27 марта – заражений было зафиксировано 8885, смертей – 387. Стоп!



Александр Гинцбург

Вы видите несуразность? Получается, что год назад, в разгар масочно-перчаточного режима, положение было лишь немногим хуже по смертям (335 сегодня против 387 год назад), но намного ЛУЧШЕ по “заражениям” – менее 9 тыс. тогда и целых 23 тысячи вчера! Разница в 2,5 раза. Однако…

Ладно, давайте посмотрим по другим странам. Франция: заражений на 27 марта – аж 110 тысяч, смертей, правда, совсем мало – 41. Германия на 25 марта (в выходные они смертность не считают) – 112 тыс. заражений и 140 смертей. Смертность (при драконовских мерах, которые в Германии продолжают сохраняться) – на душу населения значимо больше, чем во Франции, но ниже, чем у нас… хоть и ненамного.

В США – странная картина. В выходные они тоже, видимо, в половине штатов не считают, но вот за 23 марта и 24 марта цифры общей смертности по стране от ковида были вполне “на уровне” – 1617 и 1033 в день, и это при очень низкой – по сравнению с Европой – заражаемостью! Посмотрел США за 23 марта прошлого, 2021 года. Что думаете? Год назад цифры были тоже ЛУЧШЕ! 23 марта прошлого года “заражений” было 53 тысячи за день, а смертей – менее 1000 (956). А 23 марта в этом году – заражений 41 тыс., а смертей – 1617!

Чуть меньше заражений (непонятно почему, в Европе и России все наоборот) – но более чем в 1,5 раза больше смертей. Получается, омикрон в Америке более смертелен, чем прошлогодний “уханьский”?!

Всё это очень полезно изучать, чтобы лучше понимать действие современных “средств массовой раскрутки паники” (СМРП), которые пришли на смену устаревшим СМИ. Год назад – при намного более низких цифрах заражений и почти таких же, если не больших, цифрах смертоносности вируса – они непрерывно орали “ужас-ужас, мы все умрем”, а теперь, когда ситуация вообще-то, с точки зрения их же собственной статистики, не особенно изменилась – делают вид, что никакого ковида вообще нет.

Глянем напоследок ради смеха и на цифры “вакцинации” (на том же сайте – там есть всё!). Здесь прежде всего обращает на себя главный “ковид-диссидент Европы”, и это – Украина. 37% отвакцинированных, треть (!!) от всего взрослого населения. Две трети украинцев так и не смогли загнать под шприц. Россия на фоне Украины выглядит бледно, и меня еще поразило, что, судя по таблице, вакцинация по РФ как-то продвигалась даже в самые последние месяцы (отчетность перед ВОЗ и лично тов. Байденом – наше всё!). Помню, еще в начале февраля было 47% населения РФ. А сейчас Яндекс рапортует – 49,5%!! Еще 2,5% выжали, даже военная неоперация не помеха! Зомби, а не люди…

Но, конечно, на фоне Европы и РФ, и Украина выглядят как близнецы-братья по вакцино-диссидентству. Германия – 77%, Франция – 79%, Британия – 78%, Австрия – 76%, Финляндия – 78%… США, кстати, в каком-то промежуточном положении между Европой и РФ – 67%. И внизу таблицы – Украина с ее героическими 37%, аккурат между Гватемалой и Ливаном.

Украина выделяется еще и тем, что по ней нет данных ковидной статистики. Ее перестали собирать с 24 февраля. С тех пор по смертности и заражаемости “от ковида” по Украине – нули. И вот, из Постановления украинского Кабинета Министров: “На время военного положения отменена норма постановления об отстранении от работы невакцинированных сотрудников”. “На время военного положения”!!

С войной закончим – продолжим с ковидом.