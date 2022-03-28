 

У шоколада обнаружили новый неожиданный эффект

28.03.2022, 20:35, Разное
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Несмотря на то, что у многих людей шоколад ассоциируется с вредной пищей, он также может оказывать положительное влияние на организм человека. Новая исследовательская работы показала, что его регулярное употребление снижает риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Несколько лет специалисты изучали информацию о здоровье более 20 тысяч жителей Соединенных Штатов Америки в возрасте 60 лет и старше. Отмечается, что рацион некоторых добровольцев включал экстракт какао.

Результаты продемонстрировали, что те, кто получал добавку, намного реже умирали от сердечных заболеваний. Специалисты выяснили, что добавки какао способны значительно сократить риск развития болезней сердечно-сосудистой системы.



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