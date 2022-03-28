Ориентируйтесь на цвет низа: простые приемы, позволяющие подобрать колготки к любому образу

Истинную модницу, которая следит за современными трендами, всегда можно отличить в толпе невооруженным глазом. В том числе и по тому, насколько тщательно она подбирает одежду и аксессуары, уделяя внимание, казалось бы, незначительным нюансам.

Настоящие модницы не проводят в гардеробе несколько минут. Их манит обилие вещей и возможности их сочетаний, создание ярких образов. При этом немаловажным моментом в этом деле является подбор колготок, что отнюдь не является простой задачей. Эксперты предлагают несколько вариантов их стилизации и призывают к экспериментам.

Тотал лук

Самый простой вариант, когда колготки вписываются в монохромный образ. Например, вы решили предстать полностью в черном цвете, тогда с выбором колготок проблем не будет. При этом они могут быть как плотными, так и полупрозрачными. А также с рисунком или узором.

Если же вы хотите использовать цветной аутфит, то это прием также сработает. Вы можете выступить в следующем образе: в красном платье, красных туфлях и красных колготках. И такое сочетание будет беспроигрышным.

В тон обуви

Этот прием также не отличается сложностью. Он предполагает ношение цветных, в том числе и светлых, вещей с черными колготками. Но тогда они должны подбираться в тон обуви, разумеется, черной.

Здесь наиболее выгодным является сочетание черного с одеждой глубоких, насыщенных тонов. Неплохим оно будет и с белым, и с бежевым. А вот сочетание с пастельными, нежными оттенками не приветствуется.

Нужно учесть, что использование только черных колготок и черной обуви совсем не обязательно. Вполне допустимо применять всю цветовую палитру. Благодаря этому способу можно визуально увеличить длину ног.

Под цвет низа

Следующий вариант подбора колготок – под цвет низа. Они должны совпадать по цвету с юбкой, платьем, шортами. Как правило, этот способ подразумевает тот же цвет обуви, но это не является жесткой установкой. Например, можно надеть белые туфли. Хорошо, если при этом в образе присутствует и белая блузка. В холодное время года приветствуется цветовое сочетание колготок с длинным пальто.

Совпадение с рисунком

Ношение светлых платьев и юбок в зимний сезон довольно проблематично. Однако темные вещи рано или поздно надоедают, и хочется надеть что-то посветлее. Тогда можно остановиться на одежде, где присутствуют небольшие вкрапления черного.

Тем более что ее можно сочетать с черными колготками. А обувь необязательно должна быть того же цвета. Можно остановиться и на белой, аутфит также будет гармоничным. Или поэкспериментировать с другими оттенками.

Все сказанное применимо и к цветным колготкам. Хотя использование этого приема и не очевидно, но в моде подобные виды стилизации приветствуются. И если вы считаете себя достаточно продвинутой для этого, дерзайте!

Яркий акцент

Однако наиболее дерзким способом стилизации является добавление колготок как акцента. Тогда их цвет в ансамбле должен быть единственным. При этом наиболее выигрышными являются колготки белые и цветные. Что касается белого, то он прекрасно сочетается с другими цветами. А для использования ярких оттенков целесообразным будет ознакомиться с цветовым кругом.