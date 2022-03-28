МО: Высокоточные ракеты «Калибр» уничтожили склады в Житомирской области

Высокоточные крылатые ракеты морского базирования «Калибр» уничтожили крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

С этих территорий шло снабжение группировки украинских войск в пригородах Киева, сказал он.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники», – передает ТАСС со ссылкой на слова Конашенкова.

Всего за сутки был уничтожен 41 украинский военный объект, в том числе две установки реактивных систем залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта.

Ранее сообщалось, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».

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