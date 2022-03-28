ЦБ рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля

По заявлениям заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, рекомендуется проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года, говорится в информационном письме кредитным организациям.

Банк РФ рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля по заявлению заемщиков, поступивших до 31 мая текущего года, говорится в информационном письме кредитным организациям. Пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика, передает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

Согласно рекомендациям, в первую очередь банкам следует обратить внимание на кредиты, по которым соблюдаются следующие условия: остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал 150 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату; кредит был выдан до 22 февраля 2022 года для покупки жилого помещения, это жилье – единственное в собственности заемщика в России; просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней. По оценке ЦБ России, этим критериям соответствуют порядка 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте.

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