Мнение: Беднеющие американские пенсионеры, зелёные против бэби-бумеров и отказ от соглашения о пенсиях в СНГ

1. Люди со светлыми лицами часто рассказывают нам о счастливых западных пенсионерах, беззаботно путешествующих по миру на свои пенсии и накопления, и о несчастных российских стариках, якобы сплошь сидящих дома и жующих ежей. Все повышения пенсии, весь рост накоплений у нас якобы сжирает инфляция. По официальному валютному курсу у нас пенсии мизерные, а в США одни пенсии и социальные пособия составляют тысячи долларов в месяц.

Во многом, конечно, люди со светлыми лицами правы — российские пенсионеры однозначно заслуживают лучшего. Однако и жизнь в США отнюдь не является столь сытой, как кажется издалека:

https://lenta.ru/news/2022/03/22/inflation/

Рост цен в США создает дополнительную нагрузку на 56 миллионов пожилых граждан в возрасте от 65 лет и старше, так как многие из них полагаются на фиксированные доходы и ограниченные сбережения, чтобы покрывать ежемесячные расходы. Как пишет The Washington Post со ссылкой на данные переписи населения, эта возрастная категория американцев живет в бедности чаще, чем более молодые поколения.

Учительница на пенсии из США Лесли Морган, чтобы сэкономить, бросила курить, сократила расходы на еду и стала реже принимать горячий душ, однако этого, по ее словам, недостаточно. Женщина рассказала, что арендная плата, продукты питания и коммунальные услуги дорожают, поэтому ей с доходом в три тысячи долларов в месяц едва удается сводить концы с концами.

Об аналогичной ситуации рассказал 65-летний Морган из Эшвилла, Северная Каролина. По его словам, для него стало проблемным просто выживать, и мысли о том, как он будет продолжать платить за все, заставляют паниковать.

Как пишет издание, инфляция, достигшая 40-летнего рекорда, усугубляет неравенство в стране — рост ложится тяжким бременем на тех, кто может позволить себе меньше всех. Согласно индексу качества жизни пожилого человека — показатель стоимости жизни, созданный Институтом геронтологии при Массачусетском университете в Бостоне, — половина пожилых людей с доходом менее 27 тысяч долларов в год, живущих в одиночку, с трудом справляются с ростом цен и любыми внеплановыми расходами.

В начале пандемии коронавируса 59-летний сотрудник боулинга из Калифорнии Льюис Фаут был вынужден досрочно выйти на пенсию из-за диагностированного ему на поздней стадии рака легких. Деньги, полученные в рамках программы стимулирования, он отложил на собственные похороны, теперь мужчина живет на 1205 долларов в месяц — эти средства он получает по линии соцобеспечения. Фаут рассказал, что был вынужден переехать к друзьям и покупает только уцененные продукты.

2. Радикальные экологи, напротив, считают что старики в странах золотого миллиарда зажрались, причём не только зажрались, но и засиделись на этом свете:

https://lenta.ru/news/2022/03/25/dolgo/

Ученые из Китая, Норвегии и Японии обнаружили, что долгая жизнь может быть опасной для планеты. Они пришли к неожиданному выводу, что поколение бэби-бумеров (людей, родившихся в период с 1946 по 1964 годы) в развитых странах оказывают наибольшее влияние на климат по сравнению с другими возрастными группами. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

На долю лиц в возрасте от 60 лет и старше приходится почти треть выбросов парниковых газов. В будущем ожидается, что число пожилых людей в 32 изученных странах в период с 2019 по 2050 год удвоится. Таким образом, старение населения способно привести к проблемам с сокращением выбросов углекислого газа в будущем. Исследователи отметили, что происходящие демографические изменения создают больше проблем для смягчения последствий климатического кризиса на уровне отдельных стран и требуют более серьезных общественных усилий.

Ученые анализировали выбросы парниковых газов в 2005, 2010 и 2015 годах в странах Евросоюза, Норвегии, Великобритании, США, Австралии и Японии среди различных возрастных групп. В результате вклад пожилых людей в общий объем выбросов, связанных с потреблением, в 2005 году составил около 25 процентов. В 2015 году вырос до 32,7 процента, став максимальным среди всех возрастных групп. В 2015 году у пожилых людей в США и Австралии был самый высокий углеродный след на душу населения в 21 тонну. На долю пожилых людей в Японии приходилось более половины от всех выбросов в атмосферу в стране. Меньше всего выбросов генерировали жители Румынии, Литвы, Венгрии, Хорватии и Эстонии.

Ученые отмечают, что тенденция с высокими выбросами от пожилых людей в основном обусловлена изменениями в их расходах. «Раньше пожилые люди были бережливыми. Поколение, пережившее Вторую мировую войну, тщательно следило за тем, как они тратили ресурсы. “Новые пожилые люди” отличаются от них», — заявил эколог из Норвежского университета естественных и технических наук Эдгар Хартфич. Он добавил, что бэби-бумеры, по сравнению с предыдущим поколением, тратят больше денег на дома, еду и потребляют больше энергии.

Интересно, насколько далеко радикальные экологи зайдут в поиске решения проблемы? Введут специальные конфискационные налоги на бэби-бумеров? Предложат пройти добровольно-принудительную эвтаназию ради спасения планеты?

Впрочем, в связи с последними событиями (см. новость №1), не исключено, что западные обыватели будут просто-таки вынуждены ускоренно перейти на экономное потребление энергии, ибо стоить она будет крайне дорого.

3. Россия частично прекращает выплачивать пенсии пенсионерам, приехавшим из СНГ:

https://www.rbc.ru/economics/25/03/2022/623ae20f9a794736505ee822

Россия планирует 1 января 2023 года денонсировать Соглашение о гарантиях прав граждан — участников СНГ в области пенсионного обеспечения. <…>

«Соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Однако с даты его подписания прошло 30 лет, в странах — участницах соглашения произошел переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Поэтому положения договора СНГ «уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем», «не позволяют гражданам указанных государств в полной мере реализовать свои пенсионные права при выходе на пенсию», следует из документа. <…>

Соглашение о гарантиях пенсионных прав было подписано в 1992 году, его участниками, кроме России, являются девять стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина). Документ предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Взаимные расчеты стран не проводятся (если только это не предусмотрено отдельными двусторонними договорами). При этом учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобретенные на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года. <…>

Денонсация соглашения позволит сэкономить до 2,2 млрд руб. из бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в период с 2023 по 2025 год, следует из документа. Это примерно 11% от общих расходов на пенсионное обеспечение граждан СНГ, обосновавшихся в России, в условиях, как если бы соглашение продолжало действовать. <…>

Действующие пенсионеры не заметят никаких изменений. Выход России из соглашения не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий: их выплата будет продолжена ПФР в полном объеме, следует из пояснительной записки.

Однако будущим пенсионерам выплаты начнут назначать по новым правилам. Например, со странами ЕАЭС (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией) Россия уже заключила новое многостороннее соглашение, согласно которому с 1 января 2021 года расходы на пенсию будут делиться по пропорциональной системе. Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть — в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории.

Двустороннее соглашение на тех же принципах подписано с Таджикистаном, переговорный процесс идет с Молдавией и Узбекистаном.

Если же двусторонний договор заключить не удастся, выплата пенсий будет производиться по умолчанию в соответствии с национальным законодательством. Это означает, что если иностранный гражданин постоянно проживает в России, то ему будет засчитываться только объем пенсионных прав, заработанный в России.