«Гречка» от слова «грех». В РПЦ рассказали, почему не стоит сметать крупу с прилавков

Глава продовольственного отдела РПЦ протоиерей Герасим (Голодухин) обратился к верующим с призывом отказаться от массовой покупки и употребления в пищу гречневой крупы в период Великого поста. Священник пояснил, что название этого продукта связано со словом «грех».

Гречиха впервые упоминается в послании апостола Павла «К Коринфянам (45:1)». В нём Павел обращается к жителям Греции с призывом «воздержаться от потребления всякой нечисти: и сала, и горилки, и гречихи, и хамона», поскольку поименованные продукты не соответствуют нормам кашрута.

Впоследствии на Пятом Вселенском соборе в Константинополе иерархи православных церквей подтвердили греховность употребления в пищу гречневой крупы. Присутствовавший на соборе Амвросий Великий писал: «И иже бцы потребляша гречицу, те е суть в грех блудодеяния и идолопоклонства впадаша», имея в виду широкую распространённость блюд из гречки среди языческих племён Малой Азии. Установления Пятого Вселенского собора признаются всеми православными и католическими церквями и неоднократно подтверждались в более поздние времена.

«Посмотрите на людей, массово сметающих с продуктовых полок гречку. Разве вы не видите, как они толкаются локтями? Кричат друг на друга, дерутся за каждую пачку? Этими людьми владеет грех. В них и жадность, и гнев, и гордыня. Всё это нужно искоренять. Гречка – греховный продукт, не менее греховный, чем хамон или мидии. Но если от последних россиян спасают санкции, то отказываться от гречки нужно только по собственным моральным убеждениям. Но делать это, конечно, необходимо, тем более во время Великого поста», – сказал прот. Герасим.

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