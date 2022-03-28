ООН предлагает посреднические усилия по достижению гуманитарного перемирия между Россией и Украиной

Генеральный секретарь ООН поручил своему заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу немедленно обсудить со сторонами, вовлеченными в войну в Украине, возможность заключения соглашений о гуманитарном перемирии и вопросы их практической реализации.

Об этом Антониу Гутерриш сообщил в понедельник, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН.

Он напомнил, что с начала вторжения России в Украину месяц назад война привела к «бессмысленной потере тысяч жизней, вынужденному переселению десяти миллионов человек, в основном женщин и детей, систематическому разрушению важной инфраструктуры и стремительному росту глобальных цен на продовольствие и энергоносители».

– Необходимо положить этому конец, – заявил глава ООН. – Организация Объединенных Наций делает все от нее зависящее, чтобы поддержать людей, чью жизнь перевернула война.

ООН, по словам Гутерриша, поддерживает беженцев, а также оказывает помощь тем, кто остался в Украине. Только за последний месяц ее получили около 900 тысяч человек, в основном на востоке страны.

В Украине находится около тысячи сотрудников ООН, которые работают в восьми гуманитарных центрах – в Днепре, Виннице, Львове, Ужгороде, Черновцах, Мукачеве, Луганске и Донецке. За минувший месяц Всемирная продовольственная программа оказала помощь 800 тысячам украинцев, а к середине апреля этот показатель планируется увеличить до 1,2 млн.

Полумиллиону жителей наиболее пострадавших регионов страны помогли сотрудники Всемирной организации здравоохранения. Сегодня автоколонна ВПП, ВОЗ, УВКБ и ЮНИСЕФ с продовольствием, медицинскими принадлежностями и другими предметами первой необходимости прибыла в Харьков. Учреждения ООН занимаются также оценкой ситуации и прокладывают маршруты для безопасной доставки помощи по всей стране.

– Но давайте скажем прямо. Решение этой гуманитарной трагедии находится не в гуманитарной, а в политической пллоскости, – подчеркнул Генеральный секретарь. – Поэтому я призываю к немедленному гуманитарному перемирию, которое позволит добиться прогресса в ходе серьезных политических переговоров, направленных на достижение мирного соглашения, основанного на принципах Устава ООН.

По словам Генсека, перемирие позволит доставить необходимую гуманитарную помощь, а также обеспечит безопасность передвижения гражданских лиц.

– Оно спасет жизни, предотвратит страдания и защитит мирное населения, – добавил Гутерриш.

Он также выразил надежду, что такое соглашение позволит справиться с последствиями войны, связанными с угрозой возникновения голода во многих развивающихся странах, которым из-за пандемии и так приходится тратить значительные средства на преодоление кризиса.

– Я настоятельно призываю стороны конфликта и международное сообщество в целом сотрудничать с нами во имя мира и солидарности с населением Украины и всего мира, – заявил глава ООН.