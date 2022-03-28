 

Принц Чарльз и герцогиня Камилла научились танцевать кейли в Ирландии

28.03.2022, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

Принц Чарльз и его супруга Камилла побывали в Ирландии в рамках серии туров, посвященных платиновому юбилею королевы Елизаветы II. Их поездку затмил проходивший параллельно карибский вояж принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Но, несмотря на несходство мест и программ визитов, в них было и кое-что общее. И те и другие разучили новые танцевальные движения. 

Герцог и герцогиня Кембриджские в Белизе научились танцевать пунту. Это, как мы уже писали, традиционный танец гарифуна, который сопровождается уникальным ритмом барабанов и специально придуманной для него песней. А принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская неожиданно для себя самих побывали на уроке ирландского народного танца кейли. 73-летний Чарльз и 74-летняя Камилла посетили культурный центр Брю-Бору в городе Кашел в графстве Типеррэри, где должны были познакомиться с богатыми музыкальными традициями Ирландии. Но лучший способ это сделать — принять участие самим. Поэтому супруги присоединились к музыкантам и танцорам в групповом танце под фолк-музыку. 

Заметим, что обеспечение безопасности принца Чарльза с супругой в Ирландии, по данным The Belfast Telegraph, обошлось налогоплательщикам примерно в 1,5 миллиона евро. За месяц до визита Специальное детективное подразделение полиции вместе с полицейскими Северной Ирландии и сотрудниками британских разведывательных служб изучили потенциальные угрозы. Кроме этого, специальная Группа чрезвычайного реагирования прочесывала район, в котором собирались гулять высокие гости. Для обеспечения безопасности водоемов даже были задействованы полицейские водолазы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / День священномученика Маманта: что нельзя делать 15 сентября

19.07 / Канны. Контекст

24.11 / Политолог заявил о скором поражении Лукашенко: Путин не захочет его спасать

04.02 / Новейший российский БПЛА “Охотник” представят в двухместной учебно-боевой версии

13.04 / Мнение: В этом городе так много вышиванок и ни одного скафандра

03.09 / Мнение: Навального отравили “Новичком”

26.11 / Мнение: О новостях строительства цифрового концлагеря

22.08 / Володин: 2021 год может стать одним из самых успешных для строительства жилья

08.08 / «Лола с Лялиного!» – Лолита Милявская прогулялась по Москве с недокрашенными волосами

22.04 / Володин: ГД в весеннюю сессию начнет принимать законы во исполнение послания президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика