Принц Чарльз и герцогиня Камилла научились танцевать кейли в Ирландии

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Принц Чарльз и его супруга Камилла побывали в Ирландии в рамках серии туров, посвященных платиновому юбилею королевы Елизаветы II. Их поездку затмил проходивший параллельно карибский вояж принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Но, несмотря на несходство мест и программ визитов, в них было и кое-что общее. И те и другие разучили новые танцевальные движения.

Герцог и герцогиня Кембриджские в Белизе научились танцевать пунту. Это, как мы уже писали, традиционный танец гарифуна, который сопровождается уникальным ритмом барабанов и специально придуманной для него песней. А принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская неожиданно для себя самих побывали на уроке ирландского народного танца кейли. 73-летний Чарльз и 74-летняя Камилла посетили культурный центр Брю-Бору в городе Кашел в графстве Типеррэри, где должны были познакомиться с богатыми музыкальными традициями Ирландии. Но лучший способ это сделать — принять участие самим. Поэтому супруги присоединились к музыкантам и танцорам в групповом танце под фолк-музыку.

Заметим, что обеспечение безопасности принца Чарльза с супругой в Ирландии, по данным The Belfast Telegraph, обошлось налогоплательщикам примерно в 1,5 миллиона евро. За месяц до визита Специальное детективное подразделение полиции вместе с полицейскими Северной Ирландии и сотрудниками британских разведывательных служб изучили потенциальные угрозы. Кроме этого, специальная Группа чрезвычайного реагирования прочесывала район, в котором собирались гулять высокие гости. Для обеспечения безопасности водоемов даже были задействованы полицейские водолазы.